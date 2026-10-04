مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز دوشنبه ۱۳ مهرماه در بخش گهواره مستقر می‌شود تا امکان اهدای خون برای مردم این منطقه فراهم شود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند انجام می‌شود و همراهی مردم می‌تواند در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون در مرکز بهداشت و درمان بخش گهواره مستقر خواهد شد و شهروندان می‌توانند در ساعات تعیین‌شده برای اهدای خون مراجعه کنند.

میرزاده ادامه داد: زمان اجرای این برنامه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که با تأمین خون سالم می‌تواند زمینه کمک به بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی را فراهم کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم نیک‌اندیش بخش گهواره دعوت کرد با حضور در این برنامه در امر اهدای خون مشارکت کنند و با این اقدام، سهمی در کمک به بیماران و تأمین نیازهای خونی داشته باشند.