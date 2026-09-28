مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز سهشنبه هفتم مهرماه در بیمارستان دکتر معاون مستقر خواهد شد.
وی افزود: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و شهروندان میتوانند تا ساعت ۱۲ ظهر با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در امر اهدای خون مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی گفت: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است که میتواند در تأمین خون مورد نیاز بیماران و کمک به درمان آنان نقش مؤثری داشته باشد.
میرزاده ادامه داد: تیم سیار انتقال خون با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون در شهرستان صحنه حضور پیدا میکند و مشارکت مردم نیکاندیش میتواند به تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: حضور داوطلبانه شهروندان در برنامههای اهدای خون، بخشی از نیاز مراکز درمانی به فرآوردههای خونی را تأمین میکند و هر مشارکت میتواند در زمان نیاز، زمینه کمک به یک بیمار را فراهم کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم صحنه دعوت کرد با حضور در این برنامه، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت داشته باشند و افزود: همراهی مردم در اهدای خون، پشتوانهای برای استمرار خدمات درمانی و کمک به بیماران نیازمند به شمار میرود.
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