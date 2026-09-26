مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان اسلامآبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز یکشنبه پنجم مهرماه برای دریافت خون شهروندان در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: محل استقرار تیم سیار اهدای خون پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآبادغرب در نظر گرفته شده و شهروندان میتوانند در این برنامه انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از مردم نیکاندیش شهرستان برای حضور و اهدای خون دعوت میشود.
میرزاده تصریح کرد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است که با تأمین خون سالم، میتواند به بیماران نیازمند کمک کند و بخشی از نیاز آنان به فرآوردههای خونی را تأمین کند.
وی خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان در برنامههای اهدای خون، نقش مهمی در تأمین ذخایر خون و کمک به بیماران دارد و هر فرد با اهدای خون میتواند در نجات جان بیماران سهیم باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از شهروندان اسلامآبادغرب خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.
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