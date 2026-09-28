مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز دوشنبه ۶ مهرماه در بیمارستان شهدا مستقر خواهد شد.
وی افزود: شهروندان سرپلذهاب میتوانند با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در طرح اهدای خون مشارکت کرده و با اهدای خون سالم، به تأمین نیاز بیماران کمک کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون گفت: حضور اهداکنندگان، نقش مهمی در تأمین ذخایر خون و کمک به بیماران نیازمند به فرآوردههای خونی دارد.
میرزاده ادامه داد: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در بیمارستان شهدا سرپلذهاب آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.
وی از شهروندان نیکاندیش شهرستان دعوت کرد با حضور در این برنامه انساندوستانه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است که میتواند در نجات جان بیماران و بازگشت امید به زندگی آنان مؤثر باشد.
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