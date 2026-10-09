مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز شنبه ۱۸ مهرماه در شهرستان پاوه مستقر می‌شود تا زمینه مشارکت شهروندان در تأمین خون مورد نیاز بیماران فراهم شود.

وی افزود: این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و فراهم کردن امکان مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین خون سالم برای مراکز درمانی، از شهروندان پاوه دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار، در کمک به بیماران نیازمند خون مشارکت کنند.

میرزاده خاطرنشان کرد: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۸ مهرماه در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین ذخایر خون، اظهار کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که می‌تواند در نجات جان بیماران نیازمند نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از مردم نیک‌اندیش شهرستان پاوه خواست با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم و حمایت از بیماران سهیم شوند.