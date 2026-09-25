مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف دریافت خون سالم و کمک به تأمین نیاز بیماران در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر میشود و شهروندان میتوانند با حضور در این برنامه در امر اهدای خون مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: زمان پذیرش اهداکنندگان از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز میشود و این برنامه تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.
میرزاده با دعوت از مردم نیکاندیش پاوه برای مشارکت در این برنامه اظهار کرد: حضور شهروندان در طرحهای اهدای خون میتواند در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و کمک به درمان افراد نیازمند مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است و هر شهروند با اختصاص بخشی از زمان خود برای حضور در این برنامه میتواند در تأمین نیاز بیماران سهیم شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: تیمهای سیار اهدای خون با حضور در شهرستانها تلاش میکنند امکان مشارکت مردم در این اقدام انساندوستانه را فراهم کنند و همراهی شهروندان در این برنامهها اهمیت ویژهای دارد.
میرزاده در پایان از مردم پاوه دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کرده و سهمی در تأمین خون مورد نیاز بیماران داشته باشند.
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