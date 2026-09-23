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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

تیم سیار اهدای خون در کنگاور مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در کنگاور مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در کنگاور برای مشارکت شهروندان در تأمین خون بیماران خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف دریافت خون از شهروندان و کمک به تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران در کنگاور مستقر خواهد شد.

وی افزود: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است و مشارکت مردم می‌تواند در تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند مؤثر باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار اهدای خون روز چهارشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان کنگاور مستقر می‌شود و شهروندان می‌توانند با حضور در این برنامه در امر اهدای خون مشارکت کنند.

میرزاده ادامه داد: محل استقرار تیم سیار، ساختمان انتقال خون مجاور بیمارستان شهید چمران کنگاور تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و شهروندان می‌توانند تا ساعت ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل استقرار تیم سیار مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: همراهی شهروندان در این برنامه می‌تواند به تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کند و حضور هر یک از اهداکنندگان، گامی برای نجات و امیدبخشی به زندگی یک بیمار خواهد بود.

میرزاده از شهروندان کنگاور دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند و در تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند سهیم باشند.

کد مطلب 6955638

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