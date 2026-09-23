مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف دریافت خون از شهروندان و کمک به تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران در کنگاور مستقر خواهد شد.
وی افزود: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است و مشارکت مردم میتواند در تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند مؤثر باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار اهدای خون روز چهارشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان کنگاور مستقر میشود و شهروندان میتوانند با حضور در این برنامه در امر اهدای خون مشارکت کنند.
میرزاده ادامه داد: محل استقرار تیم سیار، ساختمان انتقال خون مجاور بیمارستان شهید چمران کنگاور تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و شهروندان میتوانند تا ساعت ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل استقرار تیم سیار مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: همراهی شهروندان در این برنامه میتواند به تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کند و حضور هر یک از اهداکنندگان، گامی برای نجات و امیدبخشی به زندگی یک بیمار خواهد بود.
میرزاده از شهروندان کنگاور دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند و در تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند سهیم باشند.
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