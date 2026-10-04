به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای کشور با اشاره به ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی صنعت چای ایران اظهار کرد: این جشنواره باید فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های چای ایرانی و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، فعالان رسانه‌ای و بازارهای داخلی و خارجی باشد.

وی افزود: حضور تجار و خبرنگاران خارجی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های چای ایران کمک کند و باید از این فرصت برای شناساندن توانمندی‌های تولیدکنندگان ایرانی و تقویت جایگاه چای کشور در بازارهای مختلف بهره گرفت.

فرماندار لاهیجان بر ضرورت افزایش تولید چای ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف مهم باید افزایش تولید چای ایرانی و در کنار آن، تبدیل مصرف چای ایرانی به یک فرهنگ در جامعه باشد.

جشنواره نباید به یک رویداد رسانه‌ای محدود شود

مسچیان با اشاره به جایگاه لاهیجان به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تولید و فرآوری چای کشور، بر برگزاری شایسته اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای تأکید کرد و افزود: این رویداد باید فراتر از یک جشنواره رسانه‌ای، به معرفی ظرفیت‌های چای ایران و کمک به توسعه این صنعت منجر شود.

وی اضافه کرد: در مجموع ۳۵۲ اثر رسانه‌ای در قالب‌های مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که آثار پس از طی مراحل داوری، در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

همچنین در این جلسه درباره جزئیات برنامه اختتامیه، حضور مهمانان، نحوه ارائه آثار برگزیده، برنامه‌های جانبی و هماهنگی میان کمیته‌های اجرایی، پشتیبان و اطلاع‌رسانی بحث و تبادل نظر شد.

دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای کشور با محوریت معرفی ظرفیت‌های چای ایرانی و با بخش ویژه ابریشم و نوغان در لاهیجان، پایتخت چای ایران، برگزار می‌شود.