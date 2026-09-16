به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مسچیان فرماندار لاهیجان و رئیس دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای کشور، با صدور احکامی ترکیب مدیریتی و اجرایی جشنواره چای را مشخص کرد.

بر اساس احکام صادر شده، رضا زنده‌دل، شهردار لاهیجان به عنوان دبیر دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای کشور منصوب شد.

همچنین قاسم مصفا معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ای اداره کل ارشاد اسلامی گیلان را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری، مرتضی پورمقدم به عنوان مدیر اجرایی جشنواره و فرهاد سازنده به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی و مسئول مالی جشنواره معرفی شدند.

اعضای کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای کشور نیز به شرح زیر منصوب شدند:

حاتم (امید) غمخوار، ابراهیم آذرپور، حامد رمضانی، شاهین جهانگیر بلورچیان، سیدمحمد اخگر و مقصود حسینی پیرکوهی.

اعضای کمیته پشتیبانی

در کمیته پشتیبانی نیز بهزاد سازنده، مهدی عاطف، رامین خوشحال، هیلدا دادور، جمشید یوسفی و هومن حسن‌پور به عنوان اعضای این کمیته معرفی شدند.

کمیته اطلاع‌رسانی

ابراهیم رامین فر نیز به عنوان مسئول کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره منصوب شد.

اعضای کمیته اطلاع‌ رسانی را حمیدرضا اسدی، حمیدرضا جمال امیدی، محمدصادق غلامی، ابوالقاسم سعیدی، محمد شیدایی، رقیه خوشحال سوستانی، سهیلا بی‌غم و فاطمه دوستی تشکیل می‌دهند.

دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای کشور با هدف توجه به ظرفیت‌های چای ایرانی، معرفی فرهنگ و صنعت چای و تقویت حضور رسانه‌ها در روایت ظرفیت‌ها و مسائل این حوزه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای کشور تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های پیش‌بینی‌شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.