به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره رسانهای چای با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای، اظهار کرد: با گذشت بیش از چهار ماه از شهادت آن شخصیت بزرگ، همچنان فقدان ایشان سنگین و جانکاه است و یاد و راه آن عزیز همواره چراغ هدایت جامعه خواهد بود.
مسچیان با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی، رسانهها و دستاندرکاران برگزاری جشنواره، بر ضرورت همدلی و مشارکت همه مجموعههای شهرستان برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد و گفت: جشنواره رسانهای چای تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت وحدت و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، رسانهها و فعالان حوزه چای است و با نگاهی جمعی و فرابخشی میتواند ظرفیتهای ارزشمند لاهیجان را به بهترین شکل معرفی کند.
وی با بیان اینکه این جشنواره فرصتی برای تقویت برند لاهیجان و فرهنگ مصرف چای ایرانی است، افزود: رسانهها نقش تعیینکنندهای در معرفی جایگاه چای ایرانی بهعنوان یک کالای راهبردی دارند و باید با تولید محتوای فاخر، مردم را به حمایت از تولید داخلی و مصرف چای ایرانی ترغیب کنند.
فرماندار لاهیجان با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و پژوهشکده چای، خاطرنشان کرد: پیوند دانش، پژوهش و رسانه میتواند کیفیت و اثرگذاری جشنواره را ارتقا دهد و بخش ویژه نوغان نیز بهعنوان یکی از ظرفیتهای تاریخی و اقتصادی شهرستان در این رویداد مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای گردشگری شهرستان همزمان با برگزاری جشنواره تأکید کرد و گفت: اجرای تورهای گردشگری، مشارکت هتلها و اقامتگاهها با ارائه تخفیفهای ویژه، برپایی بازار الگویی چای و فضاسازی شهری با نمادهای چای در پیادهراهها، مبلمان شهری، نمای ادارات و سیما و منظر شهر، میتواند هویت چای را بیش از پیش در فضای عمومی لاهیجان نمایان کند.
مسچیان در پایان با تأکید بر اینکه نقد سازنده، وحدت، همدلی و خلوص نیت رمز موفقیت فعالیتهای فرهنگی و رسانهای است، گفت: همه ما وظیفه داریم با حمایت از کشاورزان، پاسداشت هویت ایرانی و ترویج مصرف چای ایرانی، در مسیر اعتلای کشور و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای لاهیجان گام برداریم.
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