به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره رسانه ای چای در لاهیجان با اشاره به اینکه برگزاری دومین جشنواره رسانهای چای گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای ارزشمند این صنعت است، اظهار کرد: رسانهها نقش بیبدیلی در آگاهیبخشی، فرهنگسازی و هدایت افکار عمومی دارند و میتوانند با تولید آثار حرفهای، جایگاه چای ایرانی را در جامعه ارتقا دهند.
وی با اشاره به اینکه هدف این جشنواره صرفاً تقدیر از آثار رسانهای نیست، افزود:این رویداد باید به جریانی مستمر برای پرداختن به موضوعات مختلف زنجیره ارزش چای تبدیل شود؛ از تولید و فرآوری تا بازار، صادرات، نوآوری، گردشگری چای و حفظ باغات چای.
رئیس سازمان چای حضور خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و فعالان رسانهای را فرصتی ارزشمند برای انعکاس واقعیتهای این صنعت عنوان کرد و گفت: رسانهها میتوانند چالشها، ظرفیتها و راهکارهای توسعه صنعت چای را با زبان حرفهای و اثرگذار به جامعه منتقل کنند.
جهانساز افزایش تولید محتوای تخصصی درباره چای ایرانی را عاملی مهم در افزایش اعتماد جامعه نسبت به کیفیت این محصول ملی دانست و تصریح کرد: با تقویت این جریان رسانهای، رونق تولید، افزایش درآمد چایکاران، توسعه سرمایهگذاری و پایداری صنعت چای محقق خواهد شد.
رئیس سازمان چای در پایان از همه فعالان رسانهای خواست با حضور پررنگ در جشنواره و تولید آثار فاخر، در مسیر معرفی شایسته چای ایرانی نقشآفرینی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد این جشنواره به بستری ماندگار برای تعامل میان رسانهها، پژوهشگران، تولیدکنندگان و مسئولان تبدیل شود و گامی مؤثر در اعتلای صنعت چای کشور باشد.
رسانهها موتور محرک اقتصاد چای ایرانی
فرهاد سازنده معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه افزایش شناخت جامعه نسبت به کیفیت و سلامت چای ایرانی موجب رشد تقاضا و رونق بازار چای خشک داخلی میشود، افزود: رسانهها با تولید گزارش، مستند، عکس و یادداشت میتوانند ظرفیتهای چای ایرانی را به مصرفکنندگان معرفی کنند و فرهنگ مصرف چای داخلی را ارتقا دهند.
وی تأکید کرد: آگاهیبخشی رسانهای، اعتماد عمومی به کیفیت چای ایرانی را افزایش میدهد و زمینه کاهش وابستگی کشور به چای وارداتی را فراهم میسازد.
معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور رونق فروش چای خشک ایرانی را عاملی مستقیم در بهبود درآمد کارخانههای چایسازی و چایکاران دانست و گفت: ایجاد بازار مطمئن و پایدار، انگیزه تولیدکنندگان را برای نوسازی باغات، افزایش بهرهوری و تولید محصول استاندارد تقویت میکند.
وی با اشاره به ظرفیت جشنواره رسانهای چای برای ایجاد ارتباط میان رسانهها، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: این جشنواره میتواند فرصتهای جدید بازاریابی، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و افزایش ارزش افزوده چای ایرانی را فراهم کند.
سازنده با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده اصحاب رسانه در این رویداد گفت: این جشنواره میتواند به یک حرکت ملی برای حمایت از چای ایرانی تبدیل شود؛ حرکتی که نتیجه آن افزایش مصرف چای داخلی، رونق فروش چای خشک، بهبود معیشت چایکاران، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد مناطق چایخیز کشور خواهد بود.
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