محمدرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در دشت سیستان، تاکنون ظرفیت تولید ۲۵ مگاوات برق ایجاد شده است و توسعه این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت باشد.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان افزود: امسال ۲۸۶ پنل خورشیدی در شهرستان‌های میرجاوه و نصرت‌آباد راه‌اندازی شده و پیگیری‌ها برای خرید ۵۷ مگاوات برق از ساتبا نیز ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق خرید ۵۷ مگاوات برق، این طرح‌ها می‌تواند زمینه ایجاد درآمد مستقیم برای ۱۰ هزار نفر را فراهم کند و گامی در مسیر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت باشد.

میری با اشاره به ظرفیت بالای انرژی خورشیدی در سیستان و بلوچستان گفت: توسعه نیروگاه‌های کوچک و تجمیعی خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین انرژی، می‌تواند به یکی از مسیرهای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت تبدیل شود و با ایجاد درآمد مستمر، زمینه کاهش وابستگی خانوارها به حمایت‌های مستقیم را فراهم کند.