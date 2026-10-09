امام جمعه زابل: کیفیت نان سیستان همچنان پایین و نظارت ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به حوادث تروریستی و شهادت تعدادی از نیروهای نظامی و امنیتی، بر ضرورت بررسی دقیق عوامل و ابعاد این حوادث و شناسایی ضعف‌های احتمالی در زیرساخت‌های حفاظتی تأکید کرد.

امام جمعه زابل با بیان اینکه حفاظت از جان نیروهای مدافع امنیت باید در اولویت قرار گیرد، خواستار تقویت تجهیزات و امکانات حفاظتی مراکز نظامی، رعایت ملاحظات امنیتی در رفت‌وآمد نیروها، کنترل ورودی و خروجی شهرها و توسعه سامانه‌های پایش تصویری شد.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی برای رصد مرزها و ارتقای توان نظارتی را ضروری دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای رفع کاستی‌های احتمالی تأکید کرد.

پوراندخت با اشاره به شهادت سردار ظریفی، از وی به‌عنوان نیرویی باتجربه و توانمند یاد کرد و از دست رفتن نیروهای متخصص و باسابقه را خسارتی سنگین برای کشور دانست.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و مرزبانان، بر توجه به سلامت، امنیت و معیشت این نیروها تأکید کرد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، معتمدان محلی و مشارکت مردمی در چارچوب سازوکارهای قانونی را در کمک به حفظ امنیت مؤثر دانست و بر ضرورت هوشیاری جامعه و مسئولیت‌پذیری در برابر حوادث امنیتی تأکید کرد.

حفظ وحدت و سرمایه‌های انسانی در کنار نظارت بر کیفیت نان

امام جمعه زابل با تأکید بر نقش امنیت در پیشرفت سیستان‌وبلوچستان، نسبت به پیامدهای ناامنی برای سرمایه‌های انسانی و اقتصادی استان هشدار داد و مهاجرت نخبگان، خروج سرمایه و تضعیف ظرفیت‌های انسانی را از آسیب‌های ناشی از ناامنی برشمرد.

وی حفظ وحدت میان شیعه و سنی و اقوام بلوچ و فارس را ضروری دانست و از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار مرتبط با مسائل امنیتی، دقت و مسئولیت‌پذیری را مدنظر قرار دهند.

پوراندخت در بخش دیگری از سخنان خود، کیفیت نان عرضه‌شده در منطقه سیستان را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و خواستار بررسی کیفیت آرد، نحوه پخت و عملکرد نانوایی‌ها شد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر واحدهای صنفی، تأکید کرد برخورد با متخلفان نباید تحت تأثیر روابط شخصی قرار گیرد و ضابطه باید جایگزین رابطه شود. به گفته وی، تضییع حقوق مردم و ارائه خدمات نامطلوب، با وجود برخورداری از امتیازات قانونی، قابل چشم‌پوشی نیست و دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی را فراهم کنند.

امام جمعه زابل در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حوادث تروریستی و تسلیت به خانواده‌های آنان، بر ضرورت هوشیاری، وحدت، مسئولیت‌پذیری و تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور تأکید کرد.