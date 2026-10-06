تاجره: انسجام مردم و نیروهای مسلح سد نفوذناپذیر برابر جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرزاد تاجره شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: امنیت پایدار تنها به تجهیزات و امکانات نظامی وابسته نیست، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل مردم و پلیس و حضور میدانی نیروهای انتظامی و بسیج در کنار مردم، از ارکان اصلی تأمین امنیت به شمار می‌رود.

وی افزود: مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف امنیتی از جمله کمک به شناسایی معاندین و حضور در گشت‌ها و ایست‌ و بازرسی‌ها، نقش مؤثری در پیشگیری از تهدیدات و حفظ امنیت استان داشته است و استمرار این همکاری، موجب تقویت توان دستگاه‌های مسئول در مواجهه با تهدیدات می‌شود.

سردار تاجره تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های فیزیکی، نظامی و امنیتی، تمرکز خود را بر جنگ ادراکی و شناختی و تولید روایت‌های دروغین قرار داده است تا با اثرگذاری بر افکار عمومی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را هدف قرار دهد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، افزایش سواد رسانه‌ای، ارتقای بصیرت عمومی و توجه به اخبار و اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی، ضرورتی جدی است و جامعه باید با هوشیاری در برابر روایت‌سازی و عملیات روانی دشمن ایستادگی کند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: جنگ روایت‌ها و جنگ ادراکی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر ذهن و برداشت مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقابله با آن نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و افزایش آگاهی عمومی است.

وی با اشاره به فداکاری‌های نیروهای حافظ امنیت افزود: مجموعه انتظامی با اتکا به روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، به صورت شبانه‌روزی در میدان حضور دارد تا از امنیت و آرامش مردم صیانت کرده و از بروز آسیب و تهدید جلوگیری کند.

تاجره گفت: حضور مستمر مردم در صحنه طی مقاطع مختلف، بسیاری از توطئه‌ها و بحران‌های طراحی‌شده از سوی معاندین را ناکام گذاشته و این حضور، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ ثبات و امنیت کشور است.

وی بیان کرد: هفته فراجا متعلق به همه مردم ولایتمدار استان مرکزی است و پلیس امروز با رویکردی هوشمند، دانش‌محور و مقتدر در برابر تروریست‌ها و معاندین ایستاده، اما در برابر مردم شریف، رویکردی خدمتگزارانه و فروتنانه دارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بر ضرورت حمایت از مسئولان و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: مجموعه انتظامی تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، شانه‌به‌شانه مردم برای حفظ امنیت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است و در انجام این مأموریت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: خدمت به مردم و همراهی با جامعه برای تأمین امنیت، افتخار مجموعه انتظامی است و امنیت حاکم بر کشور، حاصل پیوند و اعتماد متقابل مردم و پلیس است؛ پیوندی که استمرار آن می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و اقتدار بیشتر جمهوری اسلامی باشد.