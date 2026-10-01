آیت الله اراکی: مسئولان با پرهیز از تفرقه وحدت ملی را صیانت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌های مختلف، اعلام نصرت امام زمان(عج) و یاری دین خدا و ولی خداست و امیدواریم این همراهی با نصرت و پیروزی نزدیک همراه شود.

وی افزود: پیروزی بزرگ و فتح مبین نزدیک است و این پیروزی می‌تواند مسیر نابودی نظام سلطه و استکبار جهانی را برای بشریت هموار کند.

آیت‌الله اراکی از مجاهدت رزمندگان، پاسداران، ارتشیان، بسیجیان و نیروهای انتظامی در دفاع از کشور قدردانی کرد و گفت: این نیروها با حضور شبانه‌روزی در شرایط سخت و زیر آتش دشمن، از دفاع از کشور هراسی ندارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مسئولان باید به توصیه‌های وحدت‌آفرین پایبند باشند؛ چراکه مردم با وجود برخی لغزش‌ها و اقدامات نادرست، به توصیه رهبر معظم انقلاب وحدت خود را حفظ کرده و با صبر و تحمل از ایجاد تفرقه پرهیز کرده‌اند.



وی ادامه داد: مردم باید با حفظ صبر و تحمل، مسیر وحدت را ادامه دهند و مسئولان، به‌ویژه مسئولان قوا، نیز باید به حفظ وحدت و انسجام پایبند باشند.

آیت الله اراکی تاکید کرد: کشور در شرایط عادی قرار ندارد و در وضعیت جنگی است؛ بنابراین مسئولان باید با درک شرایط موجود، رفتار و مواضع خود را مدیریت کرده و از هرگونه اقدام یا اظهارنظر تفرقه‌افکنانه پرهیز کنند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: در صورت اظهارنظر نادرست مسئولان یا نمایندگان، باید با تذکر و برخورد مسئولانه، از تکرار چنین مواضعی جلوگیری شود؛ چراکه حفظ وحدت در شرایط کنونی یک ضرورت است.

وی بیان کرد: مردم امانتی در اختیار مسئولان هستند و مسئولان باید با رعایت اصول امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری، در مسیر حفظ وحدت و انسجام جامعه گام بردارند.

قطع وابستگی به دلار از راهکارهای پیشنهادی حوزه برای اقتصاد است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: از مسئولان درخواست می‌کنیم نسبت به توصیه‌های علمی حوزه‌های علمیه توجه بیشتری داشته باشند.

وی افزود: در حوزه علمیه قم طرح‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی مردم ارائه و درباره آنها با متخصصان اقتصادی بحث و گفت‌وگو شده است و بخشی از این دیدگاه‌ها می‌تواند در حل مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله اراکی تصریح کرد: یکی از توصیه‌های فقهای اقتصادی حوزه علمیه قم، قطع رابطه با دلار و حرکت به سمت پول حقیقی است.

وی ادامه داد: پول باید از پشتوانه و ارزش حقیقی برخوردار باشد و یکی از پیشنهادها، استفاده از مقدار مشخصی نقره در تولید اسکناس برای تعیین ارزش واقعی پول است.

آیت الله اراکی تاکید کرد: پول حقیقی باید به پشتوانه‌ای واقعی متکی باشد و ایجاد چنین پولی می‌تواند زمینه کاهش وابستگی به دلار و مقابله با سازوکارهای مبتنی بر تحریم و تهدید را فراهم کند.

ظرفیت‌های داخلی کشور می‌تواند زمینه اشتغال گسترده جوانان را فراهم کند

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ایجاد اشتغال برخوردار است و باید با بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها، زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.

وی افزود: ایران در تولید صنایع غذایی و خشکبار ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و با توسعه بسته‌بندی مناسب محصولات، می‌توان ارزش افزوده و فرصت‌های جدیدی برای اشتغال جوانان و زنان ایجاد کرد.

آیت الله اراکی تصریح کرد: کشور از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و تولیدی برخوردار است و مسئولان باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و فاصله گرفتن از الگوهای اقتصادی وارداتی، ساختاری متکی بر اندیشه، تولید و توان داخلی طراحی کنند.

وی ادامه داد: برای تقویت اقتصاد کشور نباید صرفاً مسیرهای طی‌شده دیگران را تکرار کرد، بلکه باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای داخلی، الگوهای اقتصادی بومی و کارآمد طراحی شود.

حفظ عزت و استقلال باید اصل حاکم بر روابط خارجی باشد

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر رعایت عزت ملی در سیاست خارجی گفت: در عرصه سیاست، هیچ اقدامی که موجب ذلت و خواری مسئولان و کشور شود، قابل پذیرش نیست.

وی افزود: تعامل و همکاری با کشورهای خارجی ضروری است، اما این روابط باید بر پایه عزت، استقلال و منافع متقابل باشد و نباید با رفتارهای حاکی از ضعف یا وابستگی همراه شود.

آیت الله اراکی تصریح کرد: مسئولان در تعاملات خارجی باید ضمن رعایت عزت و استقلال کشور، از هرگونه رفتار یا گفتاری که شائبه ضعف و وابستگی ایجاد کند، پرهیز کنند و با اصول سیاست خارجی اسلامی و مبانی فقهی آن آشنایی داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ عزت در مناسبات بین‌المللی افزود: تعامل سازنده و احترام متقابل با سایر کشورها منافاتی با حفظ عزت و استقلال کشور ندارد و مسئولان باید میان روابط خارجی و حفظ اصول و منافع ملی تفکیک قائل شوند.