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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۹

کیفیت هوا در دو منطقه مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد

کیفیت هوا در دو منطقه مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد

مشهد- کیفیت هوا در مناطق سجاد و ماشین ابزار با شاخص ۱۶۰ در وضعیت قرمز ناسالم برای تمامی افراد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۷۷ قرار دارد که در محدوده «قابل قبول» است.

شاخص ۲۴ ساعته نیز روی عدد ۸۹ ایستاده است.

بر اساس نمودار ایستگاه‌ها، ایستگاه‌های سجاد و ماشین‌ابزار همچنان در وضعیت قرمز (ناسالم) قرار دارند و ایستگاه الهیه در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) است. سایر ایستگاه‌ها در وضعیت زرد (قابل قبول) هستند.

آلاینده مسئول PM۲.۵ است؛ احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس و تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی وجود دارد.

افراد خیلی حساس در صورت امکان، فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

کد مطلب 6972913

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