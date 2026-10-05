پیمان مکه از آغاز تعهدات دفاع مشترک برای حمایت از عربستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، عربستان، ترکیه و پاکستان در بیانیه مشترک «پیمان مکه» تأکید کردند امنیت هر یک از سه کشور، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت جمعی آنهاست.

در این بیانیه بر آغاز فوری اجرای تعهدات دفاع مشترک و تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی و استقرار سریع آنها در عربستان تأکید شده است.

عربستان، ترکیه و پاکستان همچنین تلاش برای آنچه "هدف قرار دادن مکه مکرمه و مدینه منوره و حملات مستمر به شهرها و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی عربستان" خوانده شده را محکوم کردند.

در این بیانیه، ترکیه و پاکستان آمادگی و توانمندی نیروهای سعودی در مقابله با تهدیدها و حملات را مورد تمجید قرار دادند.

همچنین مقرر شد سرلشکر بازنشسته نعمان محمود از پاکستان به مدت سه سال به‌عنوان دبیرکل این ائتلاف منصوب شود.

وزیر امورخارجه ترکیه

در همین ارتباط، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفت عربستان، پاکستان و ترکیه در نشست اضطراری پیمان مکه درباره راه‌های ارائه حمایت برای دفاع از عربستان گفت‌وگو کردند.

وی افزود طرف‌ها همچنین درباره راه‌های حل مسئله یمن از طریق مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو رایزنی کردند و عربستان رویکردی «بسیار سازنده» برای دستیابی به راه‌حل مسئله یمن اتخاذ کرده است.

وزیر دفاع عربستان

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان نیز گفت نشست کمیته کمیته مکه بر ایستادگی متحد کشورهای عضو و فعال‌سازی بازدارندگی جمعی در برابر حملات علیه عربستان تأکید دارد.

وی افزود بازدارندگی جمعی در برابر حملات علیه عربستان و اماکن مقدس در چارچوب پیمان مکه فعال خواهد شد.

وزارت امور خارجه پاکستان

وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرد عربستان، پاکستان و ترکیه بر محکومیت تلاش برای آنچه "هدف قرار دادن مکه مکرمه و مدینه منوره خوانده شده، تأکید کرده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سه کشور مذکور درباره تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی در چارچوب توافق مکه به توافق رسیدند.