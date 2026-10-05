انتشار جزئیات کامل اطلاعات ۵۰۰ افسر امنیتی سعودی تا ساعاتی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هکری اویس قرنی که یکی از شاخه‌های سازمان دفاع سایبری نیروهای مسلح یمن به شمار می‌رود، اعلام کرد که تا ساعتی دیگر اطلاعات بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای وابسته به سرویس استخبارات عربستان سعودی را به صورت کامل منتشر خواهد کرد.

این اطلاعات که گروه مذکور آن را بزرگترین افشاگری تاریخ علیه سرویس استخبارات خارجی عربستان نامیده است، شامل جزئیات کاملی از افسران این سرویس و اطلاعات مربوط به آنها از جمله نام واقعی کلیه پرسنل، شماره موبایل، آدرس منزل، شماره تلفن مستقیم محل کار، شماره تلفن منزل، سمت و پرونده‌های در دست اجرا، مشخصات سازمانی، چارت اداری و لیست ایستگاه‌های عملیاتی در کشورهای منطقه خواهد بود و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

بر اساس بیانیه‌ای که گروه هکری اویس قرنی منتشر کرده، این بزرگ‌ترین ضربه اطلاعاتی به رژیم سعودی از بدو تأسیس تا امروز است و این سوال را ایجاد می‌کند که رژیمی که حتی قدرت محافظت از اطلاعات افسران امنیتی خود را ندارد، چگونه می‌تواند ادعای رهبری منطقه را داشته باشد؟

گروه دفاع سایبری انصارالله و گروه هکری اویس قرنی دیروز در پیامی اعلام کردند که به اطلاعات مرتبط با شماری از کارکنان و افسران سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی دسترسی پیدا کرده ‌اند.

سازمان دفاع سایبری انصارالله و گروه هکری اویس قرنی همچنین تاکید کرده‌اند این افسران در ماه‌های اخیر، همکاری نزدیکی با موساد رژیم صهیونیستی و همدستان اماراتی خود داشته‌اند و سفرهای مشکوک و رفت‌وآمدهای سازمان‌ یافته آن‌ها، نشانه‌ای روشن از نقشه‌های پلید و ماجراجویی جدید عربستان در هفته‌های آینده است.

در ادامه پیام، این گروه‌های سایبری به سفر اخیر مخفیانه و قاچاقی فهد بن هلیل بن سبهان المطیری به بلوچستان پاکستان برای شرکت در جلسه محرمانه با سران برخی تروریست‌های حاضر در منطقه اشاره و تاکید شده است که همه این جلسه از ابتدا تا انتها را ضبط کرده است.

در پیام این گروه‌های سایبری، به یک سفر منتسب به یکی از اتباع سعودی به بلوچستان پاکستان نیز اشاره شده و تاکید شده است که این سفر با برگزاری یک نشست محرمانه مرتبط بوده است.