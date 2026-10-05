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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

 ۲۷۰ لیتر بنزین قاچاق در بیرجند کشف شد

 ۲۷۰ لیتر بنزین قاچاق در بیرجند کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از کشف ۲۷۰ لیتر بنزین قاچاق از یک دستگاه خودروی پژو پارس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ مهدی شکوهی‌راد اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه باقران در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق کالا و سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، ۲۷۰ لیتر بنزین قاچاق و غیرقانونی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

شکوهی‌راد با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های کنترلی در محورهای مواصلاتی، خاطرنشان کرد: پلیس با هدف مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی، نظارت بر تردد خودروها را با جدیت دنبال می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6968220

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