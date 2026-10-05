محکومیت ۱۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان همدان پرونده حمل ۴ هزار و ۸۰۰ لیتر نفت سفید خارج از ضوابط تعیینی دولت را مورد رسیدگی قرار داد.

وی افزود: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم و احراز تخلف شعبه مذکور علاوه بر ضبط محموله سوخت مکشوفه متهم را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان درباره نحوه کشف این محموله گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان حین کنترل خودروهای عبوری در محور همدان- قزوین به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند که پس از بازرسی ۴ هزار و ۸۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.