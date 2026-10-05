حکم انتصاب مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم «محمد شکیبی نسب»‌ آمده است: جناب آقای «حمیدرضا محمدحسینی تختی» نظر به تعهد،‌ تخصص و سوابق خدمتی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تعیین و منصوب می‌شوید،‌ امید است با استعانت از خداوند متعال در اجرای سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سند چشم‌انداز و برنامه هفتم پیشرفت کشور، در پیشبرد اهداف عالیه سازمان بنادر و دریانوردی و خدمت به مردم شریف ایران موفق و سربلند باشید.

محمدحسینی تختی دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته حقوق و همچنین کارشناسی حقوق قضایی با گرایش حقوق خصوصی است و سابقه تدریس در دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بندرعباس را نیز در کارنامه علمی خود دارد.

وی پیش از این از سال ۱۳۹۶ مسئولیت مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان را بر عهده داشت و اکنون با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، جایگزین حسین عباس‌نژاد شده که پس از سال‌ها خدمت، به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از مدیران باسابقه این حوزه به شمار می‌رود. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، رئیس اداره حراست این اداره‌کل، رئیس اداره حفاظت حوزه اقتصادی و نظارت وزارت دفاع بخشی از سوابق حسینی تختی به شمار می‌رود.