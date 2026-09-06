به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به عملکرد بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان در پنج‌ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه، در مجموع ۷۹۹ هزار و ۲۰ تن عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در این بنادر به ثبت رسیده است.

وی افزود: بخش عمده این عملکرد مربوط به کالاهای غیرنفتی بوده که با ثبت ۷۷۱ هزار و ۹۸۷ تن، شامل ۲۵۴ هزار و ۲۳۸ تن تخلیه و ۵۱۷ هزار و ۷۴۹ تن بارگیری شده است.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: در حوزه کالاهای غیرنفتی، طی این مدت ۲۰ هزار و ۵۷۳ تن واردات، ۴۸۴ هزار و ۴۹۵ تن صادرات، ۵۴ هزار و ۳۵۶ تن ترانزیت، ۳۶ هزار و ۹۶۴ تن کابوتاژ و ۱۷۵ هزار و ۵۹۹ تن در بخش سایر عملیات به ثبت رسیده است.

محمدحسینی تختی همچنین از ثبت ۲۷ هزار و ۹۳۷ TEU عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان خبر داد و گفت: از این میزان، ۱۵ هزار و ۷۹۰ TEU مربوط به کانتینرهای پر و ۱۲ هزار و ۱۴۷ TEU مربوط به کانتینرهای خالی بوده است.

وی با اشاره به تداوم تردد شناورها در بنادر تحت مدیریت این اداره‌کل بیان کرد: طی پنج‌ماهه نخست سال، ۶ هزار و ۸ فروند شناور وارد این بنادر شده‌اند که از این تعداد ۹۸ فروند شناور با ظرفیت بالای یک‌هزار تن و ۵ هزار و ۹۱۰ فروند نیز زیر یک‌هزار تن ظرفیت داشته‌اند.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، استمرار فعالیت بنادر را در شرایط کنونی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ثبت این میزان عملیات بندری و تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه، آن هم در شرایط جنگی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های دریایی، بیانگر آمادگی، تاب‌آوری و ظرفیت بالای بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان است.

وی خاطرنشان کرد: حفظ جریان ورود و خروج کالا، پشتیبانی از تجارت، کمک به تأمین نیازهای اقتصادی کشور و استمرار پویایی فعالیت‌های دریایی و بندری از اولویت‌های اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان است و خدمات‌رسانی در این حوزه با وجود محدودیت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.