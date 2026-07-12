به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی، شفافیت مدیریتی و رویکردهای علمی در توسعه زیرساخت‌های بندری، اظهار کرد: تحقق چشم‌انداز بنادر نسل سوم و چهارم نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و تلفیق کار جهادی با اقدامات کارشناسی است.

وی با اشاره به نقش و جایگاه مدیران پیشین در مسیر توسعه دریایی استان، افزود: دوران مدیریت حسین عباس‌نژاد فصل جدیدی از آموزه‌ها و تجربیات ارزشمند در حوزه بنادر بود که می‌تواند چراغ راه ادامه مسیر توسعه این حوزه باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه حرکت به سمت بنادر نسل سوم و چهارم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌محور است، تصریح کرد: استراتژی‌ها، چشم‌اندازها و طرح جامع بنادر از جمله الگوهایی است که باید برای تحقق اهداف توسعه‌ای و رسیدن به بنادر هوشمند و پیشرفته مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر با جدیت تلاش کنیم.

محمدحسینی تختی بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توانمند را یکی از محورهای اصلی پیشرفت عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسان، تخصص‌گرایی و توجه به توان علمی نیروهای مجموعه، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد و تحقق اهداف سازمانی خواهد بود.

وی با اشاره به رویکردهای مدیریتی مورد تأکید در دوره جدید، اظهار کرد: سه محور اساسی شامل تکریم و پاسخگویی به ارباب‌رجوع، شفافیت به عنوان ضامن سلامت اداری و همچنین هم‌افزایی و تخصص‌گرایی، از مهم‌ترین مباحثی است که در مجموعه مدیریتی دنبال خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، خاطرنشان کرد: درِ اتاق مدیریت بنادر و دریانوردی استان به روی تمامی فعالان صنعت دریایی، بخش خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه باز است و از نقدهای سازنده و راهگشا برای بهبود عملکرد و رفع موانع استقبال می‌کنیم.

محمدحسینی تختی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش، تخصص و رویکردهای علمی در مسیر توسعه بنادر، گفت: مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه مسئولیتی است که بر عهده مدیران قرار گرفته و باید با خدمت صادقانه و کارآمدی به انجام برسد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تلفیق روحیه جهادی با دانش و برنامه‌ریزی علمی، افزود: باید با کار جهادی و اقدامات مبتنی بر علم و تجربه، مسیر توسعه را پیش ببریم؛ چراکه صرفاً جهادی بودن بدون توجه به مسائل تخصصی و کارشناسی، نمی‌تواند ما را به اهداف مورد نظر برساند.