ایجاد کارگروه نظارت بر فعالیت معادن گرمسار؛ دستگاه قضا ورود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری‌نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری گرمسار از تشکیل کارگروه رسیدگی و پیگیری امور معادن این شهرستان با هدف تشدید نظارت بر فعالیت معادن، صیانت از حقوق دولتی، ارتقای ایمنی و برخورد قانونی با تخلفات خبر داد.

وی افزود: در این کارگروه، وضعیت فعالیت معادن شهرستان، نحوه رعایت الزامات قانونی و فنی، وضعیت مسئولان فنی، مسائل ایمنی و همچنین حقوق و درآمدهای دولتی حاصل از فعالیت معادن مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب گرمسار با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی و مستمر بر معادن، گفت: نظارت بر فعالیت معادن نباید صرفاً به بررسی‌های اداری محدود شود و دستگاه‌های مسئول مکلف هستند موارد دارای ایراد، نقص یا تخلف را شناسایی و برای رفع آن و در موارد لازم، پیگیری قانونی را در دستور کار قرار دهند.

ذاکری‌نیا تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این کارگروه، ساماندهی وضعیت مسئولان فنی معادن و اطمینان از انجام وظایف قانونی آنان است؛ چرا که نظارت مؤثر بر مسائل فنی و ایمنی، نقش مستقیمی در پیشگیری از حوادث و صیانت از نیروی انسانی دارد.

وی ادامه داد: موضوع ایمنی معادن، کنترل ورود و خروج مواد معدنی، ثبت دقیق فعالیت‌ها و نظارت بر تردد در محدوده معادن از دیگر موضوعاتی است که در چارچوب مصوبات کارگروه پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب گرمسار با اشاره به اهمیت حقوق دولتی معادن، بیان کرد: میزان پرداخت و وصول حقوق دولتی معادن نیز به‌صورت مستمر بررسی و در جلسات کارگروه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا حقوق قانونی دولت در این حوزه به‌طور دقیق مورد پیگیری قرار گیرد.