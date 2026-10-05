  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

ایجاد کارگروه نظارت بر فعالیت معادن گرمسار؛ دستگاه قضا ورود کرد

ایجاد کارگروه نظارت بر فعالیت معادن گرمسار؛ دستگاه قضا ورود کرد

گرمسار- دادستان گرمسار از تشکیل کارگروه رسیدگی و پیگیری امور معادن این شهرستان با هدف تشدید نظارت بر فعالیت معادن، صیانت از حقوق دولتی، ارتقای ایمنی و برخورد قانونی با تخلفات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری‌نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری گرمسار از تشکیل کارگروه رسیدگی و پیگیری امور معادن این شهرستان با هدف تشدید نظارت بر فعالیت معادن، صیانت از حقوق دولتی، ارتقای ایمنی و برخورد قانونی با تخلفات خبر داد.

وی افزود: در این کارگروه، وضعیت فعالیت معادن شهرستان، نحوه رعایت الزامات قانونی و فنی، وضعیت مسئولان فنی، مسائل ایمنی و همچنین حقوق و درآمدهای دولتی حاصل از فعالیت معادن مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب گرمسار با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی و مستمر بر معادن، گفت: نظارت بر فعالیت معادن نباید صرفاً به بررسی‌های اداری محدود شود و دستگاه‌های مسئول مکلف هستند موارد دارای ایراد، نقص یا تخلف را شناسایی و برای رفع آن و در موارد لازم، پیگیری قانونی را در دستور کار قرار دهند.

ذاکری‌نیا تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این کارگروه، ساماندهی وضعیت مسئولان فنی معادن و اطمینان از انجام وظایف قانونی آنان است؛ چرا که نظارت مؤثر بر مسائل فنی و ایمنی، نقش مستقیمی در پیشگیری از حوادث و صیانت از نیروی انسانی دارد.

وی ادامه داد: موضوع ایمنی معادن، کنترل ورود و خروج مواد معدنی، ثبت دقیق فعالیت‌ها و نظارت بر تردد در محدوده معادن از دیگر موضوعاتی است که در چارچوب مصوبات کارگروه پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب گرمسار با اشاره به اهمیت حقوق دولتی معادن، بیان کرد: میزان پرداخت و وصول حقوق دولتی معادن نیز به‌صورت مستمر بررسی و در جلسات کارگروه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا حقوق قانونی دولت در این حوزه به‌طور دقیق مورد پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 6968285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها