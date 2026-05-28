پلمب ۵ انبار متخلف در گرمسار؛ پرونده ها در حال رسیدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری نیا بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری گرمسار از اجرای طرح بازرسی انبارهای این شهرستان خبر داد و بیان کرد: هدف این بازرسی های میدانی مقابله با احتکار، گران‌فروشی و ساماندهی فرایند توزیع کالا است.

وی ادامه داد: در این بازدیدها نحوه ثبت اطلاعات انبارها، میزان موجودی کالا، نحوه فعالیت و رعایت ضوابط قانونی در سامانه جامع انبارها مورد ارزیابی قرار گرفت.

دادستان گرمسار با اشاره به پلمب پنج انبار متخلف در این شهرستان، اضافه کرد: مالکان این انبارها نسبت به اجرای مقررات و الزامات قانونی بی توجه بودند.

ذاکری نیا اظهار کرد: پرونده های مربوط به تخلفات این انبارها در مراجع صالح قضایی در حال رسیدگی است و مراحل انجام اقدامات قانونی لازم را طی می کند.

وی به لزوم تداوم این نظارت و بازرسی ها، افزود: با متخلفان و مجرمان اقتصادی به منظور صیانت از حقوق شهروندان به طور جد در گرمسار برخورد می‌شود.