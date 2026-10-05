افزایش ۱.۲ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در اردبیل همزمان با کاهش دما

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفت خدابنده جلودار، با اشاره به کاهش دمای هوا در استان و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی اظهار داشت: همزمان با کاهش دما، میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری استان با جهش قابل توجهی مواجه شده و طی شبانه‌روز گذشته، ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز، از مشترکان خواست از افزایش بی‌رویه و هیجانی مصرف همزمان با کاهش دمای هوا خودداری کنند و با رعایت دمای مناسب، پوشیدن لباس گرم و تنظیم وسایل گرمایشی، در مصرف این انرژی ارزشمند صرفه‌جویی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای آسیب‌رساندن به زیرساخت‌های انرژی کشور، بر ضرورت همراهی و همکاری مردم در مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز، ضمن کمک به پایداری شبکه، زمینه بهره‌مندی همه هموطنان از این نعمت الهی را فراهم می‌کند.

خدابنده جلودار در پایان از مشترکان استان خواست در روزهای سرد پیش‌رو، با مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، شرکت گاز را در تأمین پایدار گاز همه بخش‌ها یاری کنند.