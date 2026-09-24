به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست تجلیل از واحدهای برتر اقتصادی استان اظهار کرد: با توجه به شرایط حاضر و ضرورت پایداری چرخه تولید در استان، تأمین ارز، ترخیص کالا و تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی باید بهروز باشد.
وی با اشاره به بررسی مسائل تولیدکنندگان در جلسات گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نشست با واحدهای اقتصادی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: در سطح کشور نیز سازوکارهایی برای حمایت از تولید با توجه به انحصار دریایی انجام شده و استفاده از ظرفیتهای مرزی استانها مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است.
استاندار اردبیل از برگزاری همایش تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با حضور بانکها در هفته آینده خبر داد و بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش تقویت ارتباط با بانکهای کشور و جذب منابع برای واحدهای اقتصادی است.
امامی یگانه تلاش برای توسعه زیرساختها را یادآور شد و ادامه داد: توسعه شبکه برق و گاز، ایجاد پست ثابت در شهرک صنعتی و اقدامات مرتبط با اجرای انرژی خورشیدی از جمله اقدامات زیرساختی در حوزه تولید است و افزون بر ۱۰هزار میلیارد تومان برای توسعه خطوط برق و گاز هزینه شده است.
وی با اشاره به اصلاح سازوکارهای اداری در راستای حمایت از سرمایهگذاری در استان، تصریح کرد: باید در کلیه سطوح مدیران و کارکنان حمایت از سرمایهگذاران و کاهش روندهای اداری انجام شود.
استاندار اردبیل با تأکید بر پیگیری طرحهای اقتصادی در حال اجرای استان، پیگیری تفاهمنامههای سرمایهگذاری از محل سفر رئیسجمهور و همایش سال گذشته سرمایهگذاری را ضروری دانست.
امامی یگانه اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی تعداد ۶۱ طرح با ۸۵هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری از تفاهمنامههای سفر رئیسجمهور و همایش بینالمللی سرمایهگذاری آغاز شده است.
وی با اشاره به افزایش حجم سرمایهگذاری در استان اردبیل و کسب رتبه سوم کشوری در این خصوص افزود: افزایش حجم سرمایهگذاری در استان منجر به افزایش تولید و اشتغال شده و نتیجه آن در سالهای بعد مشخص خواهد شد.
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