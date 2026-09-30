به گزارش خبرنگار، جلیل جباری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: حفاظت از هویت فرهنگی و تاریخی در حوزه میراث فرهنگی قرار دارد و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز باید در پوشش این رویکرد قرار گیرد.

حفاظت از میراث فرهنگی؛ اولویت اصلی

وی افزود: تأمین معیشت، اقتصاد گردشگری و اقتصاد صنایع دستی نیز جزو وظایف و ماموریت‌های ماست و باید مجموعه‌ای از این ماموریت‌ها را در قالب وظایف اداری انجام دهیم.

گردشگری؛ سرمایه‌گذاری با آینده اثبات‌شده

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با بیان اینکه رونق سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری متفاوت از سایر بخش‌های اقتصادی کشور شکل گرفته است، تصریح کرد: افرادی در حوزه گردشگری حضور یافته و سرمایه‌گذاری می‌کنند که نگاه مثبتی به آینده این صنعت دارند. سرمایه‌گذار در هر جایی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، اما گردشگری به‌عنوان یک بخش، اثبات کرده که آینده خوبی دارد.

وی ادامه داد: به‌ویژه در استان اردبیل و شهر سرعین، سرمایه‌گذاری در این حوزه نتیجه‌بخش و سودآور است و امید به بازگشت سرمایه در حوزه گردشگری بیشتر از سایر بخش‌هاست. شاید در سایر بخش‌ها رکود مشاهده شود، اما در بخش گردشگری با وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاری کماکان مسیر خود را نشان می‌دهد و این چیزی جز تعلق به سرزمین، علاقه به سرمایه‌گذاری در گردشگری و حس خدمت به کشور نیست.

رفع موانع سرمایه‌گذاری، ماموریت سال جاری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران در عمل نشان می‌دهند که تعلق خاطر به سرزمین و کشور دارند و ماموریت ما در سال جاری، رویکرد جدی برای رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری است و تلاش می‌کنیم مشکلات سرمایه‌گذاران را حل کنیم.

رویدادمحوری؛ از نمایشگاه صنایع دستی تا همایش تأمین مالی

جباری در تشریح رویکردها و دستاوردهای اداره کل گفت: یکی از رویکردهای جدی ما توجه ویژه به حفاظت و صیانت از آثار فرهنگی و تاریخی است. در این راستا، جمعه مسجد، مجموعه میراث جهانی شیخ صفی و سایر بناهای تاریخی را با رویکرد جدی مورد توجه برنامه‌ریزان، دولتمردان و مسئولان استانی قرار می‌دهیم تا منابع بیشتری برای حفاظت از این آثار جذب شود.

وی دومین رویکرد را رویدادمحور بودن فعالیت‌ها عنوان کرد و افزود: در یک تا دو ماه گذشته چندین رویداد ملی در استان برگزار کردیم؛ از جمله نمایشگاه ملی صنایع دستی، دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها، رویداد ملی گردشگری و صنایع دستی در سرعین و جشنواره انگور در لاهرود مشگین‌شهر. این رویدادها را ادامه خواهیم داد زیرا معتقدیم به رونق گردشگری و معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این حوزه کمک می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اضافه کرد: همایش شیوه‌های نوین تأمین مالی نیز فردا در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد که بخشی از آن به تأمین مالی پروژه‌های گردشگری اختصاص یافته است. تلاش ما این است که با عقد قرارداد با بانک‌های عامل، حداقل ۵ همت منابع اعتباری جدید برای تأمین تعدادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأمین کنیم.

هوش مصنوعی و هوشمندسازی در هفته گردشگری

وی در خصوص هفته گردشگری گفت: هفته گردشگری امسال با توجه به شرایط حاکم، با محوریت استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و هوشمندسازی در ارائه خدمات و بازطراحی خدمات گردشگری در دستور کار وزارت میراث فرهنگی و استان‌های مختلف قرار گرفته است. به‌ویژه برای ما که تعداد زیادی تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری داریم، استفاده از هوشمندسازی و هوش مصنوعی و ارتقای کیفیت خدمات در تأسیسات گردشگری و هتل‌ها یک ضرورت است.

جباری ادامه داد: به همین مناسبت، کارگاه‌های متنوع هوش مصنوعی در کنار ۴۰ عنوان برنامه‌ای که برای هفته گردشگری در نظر گرفته شده، برگزار می‌شود.

حمایت از صنایع دستی، بومگردی و جوامع محلی

وی حمایت از صنایع دستی و بومگردی و تقویت جوامع محلی را از دیگر رویکردهای جدی اداره کل برشمرد و گفت: در کنار مناطق شهری، مناطق روستایی مستعدی در شهرستان‌های مشگین‌شهر، نمین، اردبیل و سرعین داریم که می‌توانند به‌عنوان کانون‌های توسعه گردشگری روستایی، گردشگری فرهنگی و بومگردی با جوامع محلی ایفای نقش کنند.

اردبیل؛ قطب گردشگری فرهنگی، ادبی و عرفانی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اظهار کرد: پس از برگزاری موفق هفته اردبیل، شبکه توسعه گردشگری فرهنگی، ادبی و عرفانی را از اردبیل آغاز کردیم تا به‌عنوان قطب گردشگری عرفانی، فرهنگی و ادبی، استان را به کریدورهای توسعه گردشگری فرهنگی مانند شمس در خوی، عطار در نیشابور و حافظ و سعدی در شیراز متصل کنیم.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام

وی از اعمال مشوق‌های حمایتی برای بخش گردشگری خبر داد و گفت: تأمین زمین، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی در واردات تجهیزات گردشگری و صدور پروانه رایگان برای تأسیسات گردشگری از جمله این مشوق‌هاست. سرعین شاید یکی از اولین شهرهایی بود که پروانه‌های رایگان را برای همه تأسیسات گردشگری صادر کرد، در حالی که برخی شهرها و شهرداری‌ها فقط برای تعداد محدودی از تأسیسات مانند هتل‌های سه و چهار ستاره این معافیت را اعمال می‌کنند.

جباری افزود: معافیت از پرداخت هزینه‌های نقشه‌های نظام مهندسی تا ۶۵ درصد، معافیت تغییر کاربری امور اراضی در طرح‌های گردشگری و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار، ۲۵ عنوان مجوز سرمایه‌گذاری تا دو ماه آینده در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری خواهد شد؛ به این معنی که هر سرمایه‌گذاری با مراجعه، این مجوزهای بی‌نام را دریافت کرده و سرمایه‌گذاری خود را بدون نیاز به استعلام از دستگاه‌های مختلف آغاز می‌کند.

تأمین تسهیلات و زیرساخت پروژه‌ها

وی تأمین تسهیلات را نیز مورد توجه جدی دانست و گفت: هم‌اکنون ۲.۴ همت تسهیلات بانکی در اختیار داریم و طرح‌های گردشگری با بالای ۴۰ درصد پیشرفت را به بانک‌های عامل معرفی کرده‌ایم تا به‌موقع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. ۱.۶ همت از این تسهیلات مربوط به سفر رئیس‌جمهور، ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به صندوق توسعه ملی و بقیه از سایر منابع تبصره ۱۸ و تبصره ۱۵ قانون بودجه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از پروژه‌هایی که بازدید شد، تأمین زیرساخت‌های پروژه‌هاست که حداقل هشت عنوان پروژه را در زمینه دسترسی، تأمین برق، آب و گاز با ۱۶ میلیارد تومان کمک کرده‌ایم.

رشد ۲۰ درصدی موافقت‌ اصولی و ۹۱ پروژه در حال اجرا

جباری به تفاهم‌نامه‌های همایش سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: حداقل هشت عنوان از این تفاهم‌نامه‌ها وارد فازهای اجرایی شده و در مرحله واگذاری زمین، تهیه نقشه‌های اجرایی و صدور مجوز ایجاد هستند.

وی تصریح کرد: در یک سال اخیر نزدیک ۲۰ درصد افزایش صدور موافقت‌ اصولی داشته‌ایم؛ ۷۰ فقره موافقت‌سوری صادر شده در حالی که سال قبل ۵۸ فقره بود. حجم سرمایه‌گذاری مجوزهای موافقت‌ اصولی صادره به ۲۲.۴ همت رسیده که ۳.۴ برابر افزایش نشان می‌دهد و حجم سرمایه‌گذاری مجوزهای ایجاد نیز به ۵.۷ همت می‌رسد.

جباری خاطرنشان کرد: در مجموع از سال‌های قبل تا امسال، نزدیک ۹۱ پروژه در حال سرمایه‌گذاری با پیشرفت‌های مختلف هستند که اجرای این پروژه‌ها با ۵۵ همت می‌تواند برای ۳۱۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کند، بیش از ۲۰۰۰ اتاق به مجموعه اقامتی استان اضافه کند و نزدیک به ۴۵۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان بیفزاید.

افتتاح ۱۵ پروژه تا دهه فجر

وی در پایان گفت: از این ۹۱ پروژه، ۱۵ پروژه هدف‌گذاری شده تا دهه فجر امسال افتتاح شود و تلاش می‌کنیم تا پایان سال با ۸ همت، ۱۵ پروژه به بهره‌برداری برسد که می‌تواند برای ۸۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کند.