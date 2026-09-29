آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای فصل سرد سال

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفت خدابنده جلودار با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها و مشترکان عمده برای فصل سرد اظهار داشت: صنایع مشمول که تاکنون نسبت به دوگانه‌سوز کردن تجهیزات خود اقدام نکرده‌اند، باید از فرصت باقی‌مانده استفاده کرده و در این زمینه اقدام کنند.

خدابنده جلودار افزود: موضوع دوگانه‌سوز کردن صنایع پیش از این نیز به‌صورت کتبی و در جلسات مختلف با مسئولان استان مطرح و بر ضرورت آن تأکید شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل همچنین با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت نانوایی‌ها و واحدهای صنعتی تصریح کرد: نانوایی‌ها و برخی صنایع باید آمادگی لازم برای استفاده از سوخت دوم را داشته باشند تا در صورت بروز محدودیت یا افت فشار گاز، روند فعالیت آنها با مشکل مواجه نشود.

خدابنده جلودار خاطرنشان کرد: از هم‌اکنون باید هماهنگی‌ها، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مواجهه با هرگونه افت فشار گاز انجام شود تا با مدیریت به‌موقع، پایداری شبکه و تأمین گاز مشترکان در فصل سرد سال حفظ شود.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های خود را برای افزایش آمادگی و هماهنگی در شرایط احتمالی بحران مطرح و درباره راهکارهای مدیریت شرایط فصل سرد سال بحث و تبادل نظر کردند.