به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری اظهار کرد: ما پروژه راهبردی حرم تا حرم را به صورت جدی پیگیر هستیم و امیدواریم با اتصال امامزاده سید صدرالدین به مسیر عبوری کلخوران، بقعه شیخ جبرائیل کلخوران و اتصال به بزرگراه اردبیل - نمین، بتوانیم تردد در این مسیر را تسهیل کنیم.

وی افزود: در این زمینه مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی منسجم آغاز شده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده شاهد اجرایی شدن این پروژه با بازگشایی مسیر ترددی این محدوده و تسهیل‌گری برای تردد شهروندان باشیم.

شهردار اردبیل به آغاز طرح پلاک‌کوبی هوشمند املاک در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: اولین پلاک هوشمند در اردبیل در منطقه تاریخی کلخوران نصب شد و ادامه این فرایند را تا نصب 40 هزار پلاک در مناطق مختلف شهری شاهد خواهیم بود.

صفری ادامه داد: در فاز بعدی که از سال آینده آغاز خواهد شد، تلاش می‌کنیم تا همه مناطق شهری تحت پوشش اجرای پلاک‌کوبی هوشمند قرار گرفته و از این ظرفیت با هدف ارائه کد پستی دقیق، بارکدخوان و صدور قبوض آب، برق و گاز با آدرس‌دهی دقیق بهره‌مند شویم.

شهردار اردبیل افزود: برنامه‌ریزی شهرداری اردبیل برای الکترونیک کردن و ارائه خدمات آنلاین است که در این زمینه، سامانه پرداخت عوارض بدون مراجعه نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سعی ما بر این است تا در کنار پرداخت آنلاین عوارض شهری برای شهروندان، پرداختی‌های مصوب کمیسیون ماده صد و سایر بخش‌ها را نیز از طریق این سامانه انجام دهیم تا مردم کمترین مراجعات را به شهرداری داشته باشند.

صفری از اردبیلی‌ها خواست تا با توجه به اعمال 20 درصد تخفیف در ایام هفته۷ دفاع مقدس، پرداخت عوارض شهری خود را انجام داده تا شهرداری را در ارائه خدمات کیفی‌تر در این شرایط سخت مالی کمک و یاری کنند.