حمیدرضا وجگانی به مناسبت هفته جهانی قلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۸۶۱ مورد فوت ثبت‌شده در کاشان طی سال گذشته، ۷۳۱ مورد معادل ۳۹.۲ درصد به بیماری‌های قلبی‌عروقی اختصاص داشته است که سکته‌های قلبی و مغزی سهم قابل توجهی از این موارد را شامل می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای برنامه رایگان «خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی» برای افراد بالای ۳۰ سال افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، ۶۲ هزار و ۱۱۰ نفر از جمعیت مشمول برای انجام خطرسنجی به مراکز مربوط مراجعه کرده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان با قدردانی از مشارکت مطلوب بانوان در این برنامه، از سایر افراد مشمول به‌ویژه آقایان خواست با مراجعه به پایگاه‌های سلامت محل سکونت خود، از خدمات رایگان خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۸۰ هزار و ۳۷۰ خدمت خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی در شهرستان کاشان ارائه شده که در جریان این خدمات، ۱۵ هزار و ۵۷۱ مورد جدید فشار خون بالا و ۹ هزار و ۶۸۳ مورد جدید دیابت شناسایی شده است.

وجگانی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۴ هزار و ۸۹۸ بیمار مبتلا به فشار خون بالا و ۲۳ هزار و ۴۷۶ بیمار مبتلا به دیابت تحت مراقبت مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کاشان قرار دارند.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی قلب با عنوان «قلبت را برای اقدام به کار بگیر» (USE HEART FOR ACTION) گفت: بیماری‌های قلبی‌عروقی با بیش از ۲۰ میلیون مورد مرگ سالانه در جهان، همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان و ایران به شمار می‌رود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان ارتقای سواد سلامت و اصلاح سبک زندگی را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی دانست و افزود: فشار خون بالا، دیابت، اختلالات چربی خون، مصرف دخانیات، چاقی، کم‌تحرکی و استرس از جمله عوامل خطر مهم و قابل پیشگیری این بیماری‌ها هستند.

وی تأکید کرد: شناسایی به‌موقع عوامل خطر و آغاز اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از بروز بسیاری از عوارض و حوادث ناگوار قلبی‌عروقی جلوگیری کند.

وجگانی خاطرنشان کرد: تمامی خدمات غربالگری و خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی در مراکز بهداشت شهرستان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود، از وضعیت سلامت قلب و عروق و عوامل خطر احتمالی آگاه شوند.