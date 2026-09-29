به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، همزمان با هفتم مهرماه، مصادف با ۲۹ سپتامبر و روز جهانی قلب، با اشاره به نقش بیماریهای قلبی و عروقی در مرگ و میرها گفت: شهروندان بالای ۳۰ سال استان میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت، به صورت رایگان خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی را ارزیابی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به سلامت قلب، بیماریهای قلبی _ عروقی را نخستین و شایعترین علت مرگ در جهان و کشور عنوان کرد و گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در سراسر دنیا بر اثر سکتهها و عوارض قلبی جان خود را از دست میدهند.
شهرام صیادی با اشاره به عوامل زمینهساز بیماریهای قلبی _ عروقی اظهار کرد: افزایش فشار خون، قند خون و چربی خون در کنار رفتارهای پرخطر مانند مصرف دخانیات و الکل، کم تحرکی، تغذیه ناسالم، چاقی، خواب ناکافی و بیکیفیت، فشارهای روانی مزمن و آلودگی هوا از عوامل مؤثر در بروز این بیماریها هستند.
وی افزود: این عوامل میتوانند بهتدریج دیواره عروق را دچار آسیب کنند، در حالی که بسیاری از عوارض ناشی از آنها ممکن است سالها بدون علامت باقی بمانند و زمانی خود را نشان دهند که فرد با عارضه جدی قلبی یا عروقی مواجه شده باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز بر اهمیت شناسایی زودهنگام عوامل خطر تأکید کرد و گفت: مراقبت از سلامت قلب نباید به زمانی موکول شود که علائم بیماری ظاهر شده باشد، بلکه ارزیابی منظم وضعیت سلامت و کنترل عوامل خطر میتواند از بروز بسیاری از عوارض جلوگیری کند.
خطرسنجی قلب برای البرزیهای بالای ۳۰ سال رایگان است
صیادی از استمرار و توسعه برنامه ملی خطرسنجی بیماریهای قلبی _ عروقی در استان البرز خبر داد و بیان کرد: تمامی شهروندان بالای ۳۰ سال ساکن استان میتوانند به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند و از خدمات خطرسنجی رایگان بهرهمند شوند.
وی درباره نحوه انجام این ارزیابی توضیح داد: در این برنامه فشار خون، نمایه توده بدنی، قند و کلسترول خون افراد بررسی میشود و سوابق مصرف دخانیات و الکل و همچنین سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت، نارسایی کلیه یا بیماری زودرس قلبی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: مجموعه این اطلاعات برای تعیین میزان خطر ابتلای فرد به بیماریهای قلبی _ عروقی مورد استفاده قرار میگیرد و افرادی که در گروه پرخطر شناسایی شوند، وارد مسیر مراقبتی خواهند شد.
خطرسنجی ۲۳۵ هزار البرزی در نیمه نخست سال
صیادی با اشاره به عملکرد برنامه خطرسنجی در استان گفت: تنها در ۶ ماهه نخست سال جاری، برای ۲۳۵ هزار و ۴۴۵ نفر از جمعیت هدف استان خطرسنجی انجام شده و اطلاعات سلامت آنان در سامانه یکپارچه بهداشت ثبت شده است.
وی این اقدام را گامی مهم در زمینه مداخله زودهنگام دانست و افزود: شناسایی افراد در معرض خطر این امکان را فراهم میکند که اقدامات مراقبتی پیش از بروز عوارض جدی آغاز شود و افراد بر اساس شرایط خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز بیان کرد: افراد شناسایی شده با ریسک بالا، در مسیر مراقبت پزشک قرار میگیرند و در صورت نیاز از مشاوره تخصصی تغذیه و برنامه اصلاح سبک زندگی بهرهمند میشوند و موارد لازم نیز برای دریافت خدمات تخصصی به سطوح بالاتر ارجاع داده خواهد شد.
سبک زندگی سالم خط مقدم پیشگیری از بیماری قلبی
صیادی با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه بهداشت استان البرز اظهار کرد: بخش عمدهای از بیماریهای قلبی با کنترل عوامل خطر، اصلاح سبک زندگی و خود مراقبتی قابل پیشگیری است.
وی از شهروندان خواست نسبت به وضعیت سلامت قلب خود و اعضای خانواده بیتفاوت نباشند و گفت: شهروندان بالای ۳۰ سال میتوانند بدون پرداخت هزینه به پایگاههای بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند تا وضعیت عوامل خطر بیماریهای قلبی _ عروقی آنان بررسی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تأکید کرد: تشخیص به موقع و شناسایی عوامل خطر میتواند فرصت لازم برای اصلاح رفتارهای پرخطر، آغاز مراقبت و پیشگیری از عوارض جدی را فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به سلامت قلب تنها به معنای درمان بیماری نیست، بلکه پیشگیری، خود مراقبتی و شناسایی زودهنگام عوامل خطر نیز بخش مهمی از مراقبت از سلامت قلب محسوب میشود.
شایان ذکر است؛ موضوع پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای حوزه سلامت تبدیل شده است؛ بیماریهایی که بخش قابل توجهی از موارد ابتلا و مرگ ناشی از آنها با شناسایی عوامل خطر و اصلاح سبک زندگی قابل پیشگیری است.
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