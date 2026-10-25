۱۱ بیمار جدید مبتلا به سل در کاشان شناسایی شد

حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شناسایی به‌موقع بیماران، پیگیری وضعیت درمان و بررسی افراد در تماس نزدیک با مبتلایان، از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل بیماری سل و پیشگیری از انتقال آن در جامعه است.

وی با اشاره به روند اجرای برنامه بیماریابی در شهرستان افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۵۱۲ مورد بیماریابی در مراکز خدمات جامع سلامت کاشان انجام شده است و نمونه‌های افراد مشکوک پس از دریافت در مراکز مربوطه، برای بررسی و انجام آزمایش‌های تکمیلی به مرکز خدمات جامع سلامت مسلم‌بن‌عقیل ارسال می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان، با تاکید بر ضرورت شناخت علائم بیماری سل گفت و شناسایی ۱۱ بیمار جدید مبتلا به سل در کاشان طی نیمه نخست سال جاری ابراز کرد: سرفه طولانی‌مدت، تب، تعریق شبانه، کاهش وزن بدون دلیل مشخص و بی‌اشتهایی از جمله علائمی هستند که باید جدی گرفته شوند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده این نشانه‌ها، برای انجام بررسی‌های تشخیصی به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند تا در صورت ابتلا، اقدامات درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

وجگانی با بیان اینکه بیماری سل با تشخیص صحیح و مصرف منظم داروهای تجویزشده قابل درمان است، افزود: تکمیل دوره درمان علاوه بر کمک به بهبودی بیمار، نقش مهمی در جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران دارد.

وی همچنین بررسی سلامت افراد در تماس نزدیک با بیماران و ارائه آموزش‌های لازم به آنان را از اقدامات موثر در برنامه کنترل سل دانست و بر ضرورت همکاری خانواده‌ها با کارکنان حوزه سلامت تاکید کرد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان در پایان، افزایش آگاهی عمومی درباره علائم، راه‌های انتقال و روش‌های پیشگیری از بیماری سل را ضروری دانست و از شهروندان خواست با مراجعه به‌موقع به مراکز بهداشتی و رعایت توصیه‌های کارشناسان سلامت، در پیشگیری از گسترش این بیماری مشارکت کنند.