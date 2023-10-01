به گزارش خبرنگار مهر، زهره گره ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آگاهی از عوامل خطر و اصلاح شیوه زندگی مهمترین اقدام در پیشگیری از بیماری قلبی عروقی است.
مسئول واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تصریح کرد: در حال حاضر بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا و همچنین در کشور است که در استان بوشهر و شهرستان گناوه هم وضعیت به همین شکل است.
گره اضافه کرد: در این راستا شهروندان محترم لازم است عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی را بشناسند و بر این اساس شیوه زندگی خود را اصلاح کنند، چرا که آگاهی از عوامل خطر و اصلاح شیوه زندگی در واقع مهمترین اقدام در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی است.
وی اضافه کرد: بیشتر مرگها ناشی از بیماری قلبی عروقی است که به شکل حملات قلبی و سکتههای مغزی تظاهر میکنند.
مسئول واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: عوامل خطر اصلی بیماریهای قلبی عروقی و سکتههای مغزی شامل مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم و کمتحرکی است که به نوبه خود در افراد به شکل فشارخون بالا، قند خون بالا، کلسترول خون بالا، اضافهوزن و چاقی تظاهر میکنند.
وی افزود: در شهرستان گناوه برنامه سالانه پیشگیری از سکتههای قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته، دیابت، فشارخون بالا و اختلافات چربی خون پیشبینیشده و در حال اجرا است.
مسئول واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه افزود: در این راستا در ششماهه نخست سال جاری تعداد هشت هزار رو ۷۷۳ مراقبت انجام شده است و ۱۶۳ بیمار فشارخونی، ۱۹۰ بیمار دیابت، هزار و ۱۵۵ بیمار چربی خون و ۶۸۹ بیمار پره دیابت شناسایی شده است.
مسئول واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه امسال روز جهانی قلب با موضوع استفاده از راههایی برای شناخت قلب و حفاظت از آن تعیینشده است و پیام اصلی آن «با شناخت عوامل خطر بیماری قلبی عروقی، از قلب خود بهتر مراقبت کنید» است.
گره تأکید کرد: سالانه هدف از برگزاری این مناسبت این است که افراد بدانند چگونه میتوانند با انتخاب شیوه زندگی سالم و چند تغییر ساده در سبک زندگی خود سلامت قلب خود را حفظ کنند.
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