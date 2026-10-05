انتخاب ۲۸۲۷ حوزه شهری و روستایی در آذربایجان غربی برای سرشماری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌ نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با اشاره به اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین سرشماری، گفت: سرشماری سال جاری از اول آبان با روشی ترکیبی با پایه ثبتی مبنا اجرا می ‌شود.

وی اظهار کرد: سرشماری اینترنتی که بستر لازم برای روش جدید را ندارند از مهرماه انجام می‌شود و عملیات میدانی سرشماری فوق از اول آبان ماه شروع می‌شود.

علی نژاد با بیان اینکه اقدامات و برنامه‌ریزی از جمله بهنگام سازی و اصلاح ۴۸ نقشه شهری، تهیه نقشه بلوکه برای ۱۹۴ آبادی بالای ۳۰۰ خانوار و تهیه نقشه‌های جغرافیایی حوزه‌ها از سال گذشته انجام شده است، گفت: برای رفع خلاهای اطلاعات حوزه اشتغال و بیکاری، سرشماری میدانی انجام می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بااشاره به حوزه ‌بندی سرشماری نفوس و مسکن امسال گفت: برای استان ۲۸۲۷ حوزه شهری و روستایی در نظر گرفته شده که از این میزان ۸۹۸ حوزه مربوط به شهرستان ارومیه است.

وی ادامه داد: برای جمع‌آوری اطلاعات این سرشماری ز ۵۵ هزار خانوار استان،۱۰۴ مامور مراجعه خواهند کرد.

علی ‌نژاد با اشاره به اهمیت سرشماری تصریح کرد: نتایج این سرشماری در برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه‌های پنج ‌ساله، اسناد آمایش و اسناد توسعه شهرستان‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت لذا ارایه اطلاعات صحیح توسط مردم حائز اهمیت است.

آمادگی دستگاه‌ها برای سرشماری نفوس و مسکن از امروز آغاز شود

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری آذربایجان غربی بر آغاز آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سرشماری تاکید کرد و گفت: ستادهای سرشماری در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران تشکیل و کمبودها و مشکلات احتمالی از هم‌اکنون شناسایی و رفع شود.

خضر کاک درویشی دافزود: همه دستگاه‌ها باید با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هماهنگ باشند تا نتایج دقیقی از طریق این سرشماری جمع‌آوری شود و در برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه انتظار داریم آذربایجان غربی جزو استان‌های پیشرو در اجرای دقیق و صحیح سرشماری باشد، گفت: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پای کار باشند.

کاک درویشی همچنین اطلاع‌ رسانی را یکی از بخش‌های مهم و جدایی ‌ناپذیر برگزاری سرشماری عنوان کرد و افزود: باید برای مردم تبیین شود که ارائه اطلاعات صحیح به مأموران سرشماری در توسعه استان مؤثر است.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری آذربایجان غربی تأکید کرد: تولید محتوای اطلاع‌رسانی باید از هم‌اکنون آغاز شود و رسانه‌ها نیز در این زمینه فعال باشند و موضوع سرشماری در فضای مجازی اطلاع‌رسانی شود.