پایش جمعیت مرال‌ های گیلان در ۱۰ ایستگاه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی‌طایفه با اعلام پایان عملیات سرشماری مرال در زیستگاه‌های استان اظهار کرد: این برنامه یکی از مهم‌ترین اقدامات پایش و مدیریت حیات وحش استان است که با هدف بررسی وضعیت جمعیت، پراکنش و شرایط زیستگاهی مرال اجرا می‌شود.

وی افزود: سرشماری مرال در بخش‌هایی از زیستگاه‌های استان، از جمله مناطق واقع در شهرستان‌های سیاهکل و رودبار انجام شد. در اجرای این برنامه، ۳۰ نفر از کارشناسان، متخصصان، محیط‌بانان و فعالان حوزه محیط زیست طبیعی، با مشارکت جوامع محلی، در قالب تیم‌های تخصصی در ۱۰ ایستگاه مستقر شدند و عملیات پایش و سرشماری را به انجام رساندند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: تیم‌های سرشماری با استقرار شبانه‌روزی در ایستگاه‌های از پیش تعیین‌شده، ضمن پایش زیستگاه، نسبت به ثبت و مستندسازی مشاهدات و شمارش بانگ مرال‌های نر اقدام کردند.

حسینی‌طایفه با اشاره به اهمیت داده‌های حاصل از این برنامه گفت: اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری و پایش میدانی، می‌تواند مبنای علمی مناسبی برای ارزیابی وضعیت جمعیت، بررسی الگوی پراکنش مرال و شناخت بهتر شرایط زیستگاهی این گونه باشد و در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پایش مستمر حیات وحش و جمع‌آوری داده‌های میدانی، از ارکان اساسی مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی است و امکان شناسایی تغییرات جمعیتی و زیستگاهی گونه‌های ارزشمند را فراهم می‌کند. در این میان، همکاری محیط‌بانان، کارشناسان، متخصصان و جوامع محلی نقش مهمی در افزایش اثربخشی برنامه‌های حفاظتی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان و عوامل اجرایی این طرح گفت: حفاظت مؤثر از مرال و سایر گونه‌های ارزشمند حیات وحش، مستلزم تداوم پایش‌های میدانی، حفاظت از زیستگاه‌ها، کاهش عوامل تهدید و مشارکت فعال جوامع محلی است.

مرال یا گوزن قرمز (Cervus elaphus) یکی از گونه‌های شاخص پستانداران جنگل‌های هیرکانی به شمار می‌رود. دوره گاوبانگی، که معمولاً از اواسط شهریور تا اواسط مهرماه ادامه دارد، فصل تولیدمثل این گونه است. در این دوره، مرال‌های نر با ایجاد بانگ‌های ویژه و رفتارهای قلمروطلبانه، برای جلب ماده‌ها و رقابت با نرهای رقیب فعالیت بیشتری دارند.

همین ویژگی رفتاری، امکان شناسایی و پایش حضور و پراکنش مرال‌های نر را در زیستگاه فراهم می‌کند و از این رو، دوره گاوبانگی یکی از زمان‌های مهم برای پایش میدانی این گونه محسوب می‌شود.