به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در نشست بررسی طرح پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار آذربایجان شرقی اظهار کرد: یکی از تفاوت‌های مهم میان نظام‌های پژوهشی در کشورهای توسعه‌یافته و شرایط موجود، میزان ارتباط پژوهش با واقعیت‌های میدان است.

وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق جامعه هدف افزود: گاهی پژوهشگر در فضای دانشگاهی به بررسی یک موضوع می‌پردازد، اما شناخت کافی از واقعیت‌های زندگی، رفتار اجتماعی و الگوهای مصرف جامعه، به‌ویژه در مناطق روستایی، ندارد و در نتیجه برای جامعه‌ای که شناخت دقیقی از آن ندارد، راهکار ارائه می‌کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت بررسی سوابق اقدامات و مطالعات گذشته پیش از اجرای طرح‌های جدید تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد چه اقداماتی انجام شده، چه نتایجی به دست آمده و چرا برخی برنامه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

محمدزاده ادامه داد: نتایج مطالعات و ارزیابی اقدامات گذشته باید مبنای برنامه‌های جدید قرار گیرد تا از موازی‌کاری و تکرار تجربه‌های ناموفق جلوگیری شود.

وی همچنین شناخت مسائل و ظرفیت‌های روستاها را نیازمند ارتباط مستمر با عوامل میدانی دانست و گفت: دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها باید در فرآیند شناخت و اجرای طرح‌ها نقش داشته باشند و برنامه‌های مشارکتی نیز بر پایه تعامل واقعی با این مجموعه‌ها پیش برود.

بررسی تحولات جمعیتی روستاها

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تحولات جمعیتی روستاها در دهه‌های گذشته خاطرنشان کرد: روند جابه‌جایی جمعیت باید از زمان نخستین سرشماری‌ها تا امروز مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این بررسی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از تغییرات جمعیتی، مهاجرت روستایی و تحولات ارتباط میان روستا و شهر ارائه دهد و در سیاست‌گذاری‌های توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

ظرفیت اقتصادی روستاها برای اشتغال

محمدزاده با اشاره به نشانه‌های تقویت حیات اقتصادی در برخی روستاها گفت: توان اقتصادی روستاها در بسیاری از مناطق ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد و تثبیت اشتغال و معیشت دارد.

وی این ظرفیت را در مناطق روستایی آذربایجان شرقی و شمال‌غرب کشور قابل توجه دانست و بر ضرورت توجه به آن در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین اقتصادی‌شدن تولید روستایی، تنوع فعالیت‌های اقتصادی و انعطاف‌پذیری روستاییان در تغییر فعالیت‌های تولیدی را از ظرفیت‌های جدید اقتصاد روستا عنوان کرد.

محمدزاده در پایان تأکید کرد: توانمندسازی روستاها صرفاً با پژوهش‌های تئوری‌محور محقق نمی‌شود و باید در کنار استفاده از مطالعات پیشین، گام‌های عملی و هدفمند نیز تعریف شود.

وی گفت: هر برنامه باید بر اساس ظرفیت واقعی منطقه، نیاز جامعه محلی، تجربه اقدامات گذشته و هدفی روشن طراحی شود؛ چراکه توانمندسازی زمانی به نتیجه می‌رسد که پژوهش، شناخت میدانی، مشارکت جامعه محلی و منطق اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند.