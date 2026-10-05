کشت پاییزه در ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح دوشنبه در نشست جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: عملیات کشت پاییزه در مناطق مختلف استان از دهه سوم شهریورماه آغاز شده و با توجه به شرایط اقلیمی و پیش‌بینی‌های هواشناسی، کشاورزان باید نسبت به آماده‌سازی اراضی و اجرای به‌موقع کشت محصولات پاییزه اقدام کنند.

وی افزود: تأخیر در کشت پاییزه می‌تواند میزان تولید و عملکرد محصولات را کاهش دهد و هر روز تأخیر در کشت، به طور متوسط حدود یک درصد از ظرفیت تولید محصول می‌کاهد؛ بنابراین رعایت زمان مناسب کشت، به‌ویژه در اراضی دیم، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: کشت به‌موقع موجب استقرار مطلوب‌تر بوته‌ها، استفاده بهتر از بارش‌های پاییزی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای دستیابی به عملکرد مطلوب در زمان برداشت می‌شود.

بارش‌های پاییزی؛ فرصت مهم برای کشت دیم

بحرانی با اشاره به پیش‌بینی فصلی هواشناسی برای نیمه دوم مهرماه تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در بخش‌هایی از کشور افزایش بارش نسبت به شرایط نرمال پیش‌بینی شده است که جنوب غرب کشور و استان بوشهر نیز می‌تواند از این شرایط بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: افزایش بارش‌های پاییزی از نظر تأمین رطوبت خاک و فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز و استقرار کشت‌های پاییزه، به‌ویژه در اراضی دیم استان، فرصت مناسبی ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تأکید کرد: زمان دقیق کشت نباید صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی تعیین شود و کشاورزان لازم است شرایط واقعی مزرعه و توصیه‌های کارشناسی را نیز در نظر بگیرند.

بحرانی بر ضرورت آماده‌سازی به‌موقع اراضی دیم تأکید کرد و گفت: کشاورزان باید پیش از آغاز بارش‌های مؤثر پاییزی، نسبت به آماده‌سازی زمین، تهیه بذر و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز اقدام کنند تا با فراهم شدن شرایط مناسب، عملیات کشت بدون اتلاف زمان انجام شود.

تأمین بیش از ۱۹ هزار تن نهاده برای کشت پاییزه

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای کشت پاییزه در سطح حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نهاده‌ها و اجرای به‌موقع عملیات کشت در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: تاکنون ۱۴ هزار تن بذر اصلاح‌شده، چهار هزار و ۱۷۰ تن کود اوره، ۲۱۸ تن کود فسفاته و یک‌هزار و ۵۳۲ تن کود پتاسه برای کشت پاییزه استان تأمین شده است.

بحرانی خاطرنشان کرد: نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان با هدف تسهیل و تسریع عملیات کشت پاییزه در حال تأمین و توزیع است و تلاش می‌شود با فراهم کردن به‌موقع نهاده‌ها، زمینه اجرای کشت در زمان مناسب و دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع استان فراهم شود.