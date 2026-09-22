پیمان فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات برنامه کشت پاییزه ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ استان اصفهان، اظهار کرد: بر اساس الگوی کشت تدوینشده استان، برای زراعتهای آبی پاییزه حدود ۵۵ هزار هکتار گندم آبی و ۶۵ هزار هکتار گندم دیم پیشبینی شده و برنامه کشت جو، کلزا و تأمین نهادهها نیز نهایی شده است.
وی افزود: علاوه بر گندم، ۵۰ هزار هکتار جو دانهای و حدود ۸ هزار هکتار جو قصیل و علوفهای در برنامه کشت پاییزه امسال پیشبینی شده است.
برنامهریزی برای کشت کلزا در سطح یکهزار هکتار
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: همچنین حدود یکهزار هکتار کشت کُلزا بهعنوان زراعت دانه روغنی برنامهریزی شده و بذر مورد نیاز آن تأمین شده است.
فیروزنیا خاطرنشان کرد: کود شیمیایی و سوخت نیز تدارک دیده شده تا در اختیار تراکتورداران برای آمادهسازی زمین و عملیات کاشت قرار گیرد و کشت پاییزه بهموقع انجام شود.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش بارشها بهویژه در سرشاخههای زایندهرود و مناطق غربی استان گفت: پیشبینیها حاکی از بارندگی بیشتر و زودتر است و احتمال بارش از نیمه دوم مهر در مناطق غربی وجود دارد؛ بنابراین توصیه ما این است که کشاورزان محصولات بهاره را زودتر برداشت کنند تا زمین بهموقع آماده کشت پاییزه شود و مشکلی پیش نیاید.
بیمه رایگان گندمزارها در چارچوب الگوی کشت
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: امسال با وقوع پدیده اقلیمی النینو، احتمال بارانهای سیلآسا وجود دارد، از این رو توصیه اکید ما بیمه کردن محصول است.
فیروزنیا تصریح کرد: گندم آبی و دیم بر اساس مصوبه برنامه هفتم توسعه، توسط دولت بیمه شده و سهم کشاورز و دولت هر دو توسط دولت پرداخت میشود اما شرط آن این است که کشت در چارچوب الگوی کشت شهرستان باشد و اطلاعات در سامانه پهنهبندی جهاد کشاورزی ثبت شود تا راستیآزمایی انجام و بیمه برقرار گردد.
به گفته وی، برای جو و دانههای روغنی، کشاورزان باید به طور شخصی به مراکز بیمه مراجعه و محصول خود را بیمه کنند.
فعلا کود فسفاته و پتاسه تأمین است
وی درباره تأمین کود شیمیایی و سوخت با توجه به محاصره دریایی و شرایط پس از جنگ گفت: برنامه کود بر اساس نوع محصول مشخص شده است. در حال حاضر کود فسفاته و پتاسه تأمین شده و کود اوره نیز در حال تأمین است. با این حال ممکن است در آینده به دلیل ناترازی گاز در فصل سرد، محدودیتهایی در تأمین کود شیمیایی پیش بیاید.
مدیرامور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز کرد: توصیه ما به همکاران شهرستانها و کشاورزان این است که هرچه زودتر سهمیه کود کشت پاییزه را دریافت کنند زیرا هم اکنون تأمین بهموقع و مناسب انجام میشود و امیدواریم در ادامه نیز مشکلی پیش نیاید.
کشاورزان بستر کشت پاییزه را زودتر مهیا کنند
فیروزنیا تأکید کرد: کشاورزان بهویژه در غرب استان اصفهان که عمده کشت و کارشان سیبزمینی و چغندرقند است، سعی کنند قبل از شروع بارندگیها برداشت را انجام دهند و زمین را برای کشت محصول جدید پاییزه آماده کنند.
وی خاطرنشان کرد: سالهای قبل، کشت پاییزه در این مناطق با تأخیر انجام میشد اما امسال برای کشت بهموقع پاییزه، برداشت زودتر محصولات بهاره ضروری است؛ در غیر این صورت با شروع بارندگیها آمادهسازی زمین دشوار خواهد شد.
به گزارش مهر، استان اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده که معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است. مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سالهای آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفهای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص مییابد.
تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است، همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانهای این خطه در شرایط عادی به حدود ۸۸۶ هزار تن میرسد.
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