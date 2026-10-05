جریمه میلیاردی کمیته تعیین وضعیت برای باشگاه های لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال به شرح زیر صادر شد:

*در پی شکایت فرید محمدیان از باشگاه پالایش نفت بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت علی مصطفی خانزادی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به میزان ۸۸۵ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا مرادی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.