  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

جریمه میلیاردی کمیته تعیین وضعیت برای باشگاه های لیگ دسته اول فوتبال

جریمه میلیاردی کمیته تعیین وضعیت برای باشگاه های لیگ دسته اول فوتبال

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت خبر از محکومیت باشگاه های لیگ یک فوتبال در قبال قراردادها دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال به شرح زیر صادر شد:

*در پی شکایت فرید محمدیان از باشگاه پالایش نفت بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت علی مصطفی خانزادی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به میزان ۸۸۵ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا مرادی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کد مطلب 6968464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها