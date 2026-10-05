به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان ایران در فصل جدید در آستانه تجربه اتفاقی تازه قرار گرفته است. استفاده از فناوری کمک‌داور ویدئویی که قرار است برای نخستین‌بار در برخی از مهم‌ترین مسابقات این رقابت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دو دیدار حساس دربی کرمان و دربی تهران نخستین مسابقاتی خواهند بود که فوتبال زنان ایران را با VAR همراه می‌کنند.

ورود این تکنولوژی در شرایطی اتفاق می‌افتد که موضوع قضاوت در لیگ زنان طی فصل‌های اخیر بارها به یکی از سوژه‌های بحث‌برانگیز تبدیل شده است. تصمیم‌های داوری در برخی مسابقات حساس اعتراض تیم‌ها و بازیکنان را به دنبال داشته و همین مسئله باعث شده بود نیاز به استفاده از ابزارهای کمک‌داوری بیش از گذشته احساس شود.

دردسر تازه برای کمیته داوران

با وجود فراهم‌شدن مقدمات استفاده از VAR فوتبال زنان همچنان با مشکل جدی محدود بودن داوران الیت در بخش داوری مواجه است. چند داور بین‌المللی زن فوتبال ایران در ماه‌های اخیر با دریافت مجوزهای مربوط به VAR تجربه حضور در اتاق کمک‌داور ویدئویی مسابقات لیگ برتر مردان را هم به دست آورده‌اند. ولی با همه این اوصاف همزمانی مسابقات داخلی با رقابت‌های بین‌المللی و همچنین خروج یکی از داوران باتجربه از چرخه قضاوت دست کمیته داوران را برای انتخاب تیم‌های داوری بسته‌تر کرده است.

این شرایط حتی باعث شد برنامه برگزاری لیگ برتر زنان دستخوش تغییر شود و هفته چهارم رقابت‌ها با یک هفته تأخیر برگزار شود. اتفاقی که نشان می‌دهد کمبود داوران واجد شرایط همچنان یکی از چالش‌های جدی فوتبال زنان است.

بازی‌های حساس در راه

در هفته‌های پیش‌رو چند مسابقه مهم در تقویم لیگ قرار دارد از دربی کرمان میان خاتون و گل‌گهر گرفته تا تقابل استقلال و سپاهان و پس از آن دربی پایتخت میان استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد.

اهمیت این مسابقات تنها به حساسیت جدولی یا رقابت سنتی تیم‌ها محدود نمی‌شود. قرار است در دو مسابقه بزرگ کرمان و تهران فناوری VAR نیز مورد استفاده قرار بگیرد؛ موضوعی که انتخاب تیم داوری را به یکی از مسائل مهم کمیته داوران تبدیل کرده است.

داورانی که قرار است در این مسابقات مسئولیت قضاوت یا حضور در اتاق VAR را برعهده بگیرند باید علاوه بر شرایط لازم برای قضاوت در سطح الیت مجوز مربوط به کار با سیستم کمک‌داور ویدئویی را نیز داشته باشند. به همین خاطر با توجه به تعداد محدود داوران واجد شرایط چینش تیم‌های داوری برای این مسابقات ساده نخواهد بود.

یک شروع محدود برای VAR

در حال حاضر قرار نیست VAR در تمام مسابقات لیگ برتر زنان مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع شرایط متفاوت ورزشگاه‌هایی است که میزبان مسابقات زنان هستند و در بسیاری از آنها زیرساخت‌های لازم برای استقرار سیستم ثابت VAR وجود ندارد.

بر همین اساس استفاده از خودروهای مجهز به سیستم VAR یکی از راهکارهایی است که برای برگزاری مسابقات پیش‌رو در نظر گرفته شده است. به این ترتیب امکان انتقال تجهیزات مورد نیاز به ورزشگاه‌های مختلف فراهم خواهد شد.

البته اگر این تجربه با موفقیت همراه شود می‌تواند نقطه شروعی برای گسترش استفاده از VAR در فوتبال زنان باشد؛ به‌خصوص در مسابقاتی که حساسیت بالاتری دارند و کوچک‌ترین تصمیم داوری می‌تواند روی نتیجه و سرنوشت تیم‌ها تأثیر بگذارد.

آزمون مهم برای داوری فوتبال زنان

ورود VAR به لیگ برتر زنان را می‌توان فراتر از اضافه‌شدن یک تکنولوژی جدید دانست. این اتفاق در واقع آزمونی برای ساختار داوری فوتبال زنان نیز خواهد بود؛ ساختاری که در سال‌های اخیر با محدودیت تعداد داوران باتجربه و بین‌المللی مواجه بوده است.

اگر استفاده از VAR در دو دربی پیش‌رو بدون مشکل اجرایی انجام شود احتمالاً مسیر برای حضور گسترده‌تر این فناوری در مسابقات مهم لیگ هموار خواهد شد. با این حال برای رسیدن به چنین شرایطی افزایش تعداد داوران دارای مجوز VAR و توسعه زیرساخت‌های فنی ورزشگاه‌های میزبان دو نیاز اساسی فوتبال زنان خواهد بود.

فوتبال زنان حالا در آستانه یک تغییر مهم قرار دارد. تغییری که می‌تواند نه‌تنها به کاهش اشتباهات تأثیرگذار داوری کمک کند بلکه استانداردهای برگزاری مسابقات لیگ را نیز یک قدم به سطح حرفه‌ای‌تر نزدیک کند.