مدیر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال: می خواهیم از یوفا مدرس بیاوریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جهانشاهی، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال درباره برنامه‌های کمیته آموزش برای تربیت مربیان متخصص در فوتبال پایه اظهار کرد: یکی از مشکلات ما که یکی از عوامل بروز حواشی اخیر در فوتبال پایه است، تربیت مربیان به صورت کلی و نه به صورت تخصصی برای حوزه بزرگسالان و پایه‌هاست. البته به این شکل نبوده که هیچ برنامه‌ای برای آموزش مربیان پایه نداشته باشیم، اما دوره‌هایی مانند مراقبت از کودکان AFC را به صورت دانش‌افزایی برگزار می‌کردیم.

او از طرح جدید فدراسیون برای آموزش تخصصی مربیان که سال گذشته مصوبه هیات‌رئیسه را اخذ کرده، خبر داد و گفت: از سال گذشته با مصوبه هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال، طرحی در کمیته آموزش به جریان افتاد که براساس آن قرار است مربیان متخصص در رده پایه تربیت شوند. براساس این مصوبه، از 3 سال پس از اجرای این طرح، فقط مربیانی که مدارک A و B جوانان را داشته باشند، می‌توانند در رده پایه مربی‌گری کنند.

رئیس کمیته آموزش در تشریح این برنامه بیان کرد: برنامه ما این است که مربیان متخصص برای رده‌های پایه تربیت کنیم، به این صورت که مربیان پس از گذراندن رده D و C آسیا باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند در رده بزرگسالان کار کنند یا در رده پایه و اگر به دنبال کار در رده پایه بودند، رده‌های B و A جوانان را براساس سرفصل‌های مختص رده پایه بگذرانند. مربیانی هم که دوره‌های A و B آسیا را گذرانده‌اند و حالا تصمیم به حضور در رده پایه را گرفته‌اند، باید دوره‌های تکمیلی B و A جوانان را بگذرانند.

جهانشاهی ادامه داد: سرفصل‌های این دوره‌ها توسط افراد متخصص با بررسی دوره‌های اروپا و آسیا آماده و برای تایید به AFC ارسال شد که این سرفصل‌ها تاییدیه کنفدراسیون فوتبال آسیا را اخذ کرد. در حال حاضر مدرسان مخصوص این دوره‌ها گزینش شده‌اند و طبق برنامه، تا دو ماه آینده کلاس تربیت مدرسان را آغاز می‌کنیم تا مدرسان جدید آموزش ببینند. ما برنامه داریم که تا سه سال آینده فقط مربیانی که مدرک A و B جوانان را دارند، مجاز به مربی‌گری در رده پایه باشند.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در ادامه گفت‌وگویش با سایت فدراسیون فوتبال درباره اظهارات مهدی مهدوی‌کیا درباره دوره پرولایسنس آموزش مربیان توضیح داد و گفت: اطلاعاتی که به آقای مهدوی‌کیا داده شده، درست و کامل نیست. این دوره مربوط به سال 2016 است که حدود یک سال و در 3 ماژول به طول انجامید. در آن دوره نفراتی مانند علی دایی و علیرضا منصوریان حضور داشتند.

او درباره جزئیات دوره مورد بحث گفت: ماژول اول با تدریس گری فیلیپس برگزار شد که تمرکز آن بر روی بدنسازی، آمادگی جسمانی و متدهای جدید آماده‌سازی در فوتبال حرفه‌ای بود. ماژول دوم زیر نظر ریچارد بیت بود که متأسفانه پس از پایان ماژول پرولایسنس و ترک ایران، به تومور مغزی مبتلا شد و درگذشت. فکر می‌کنم بسیاری از مربیان و مدرسانی که تجربه کار با ایشان را داشته‌اند، تأیید می‌کنند که او یکی از برجسته‌ترین مدرسان فوتبال در حوزه آموزش مربیگری بوده است. ماژول سوم هم زیر نظر سوبرامانیام، مدرس و چهره فنی باسابقه مالزیایی، انجام شد.

جهانشاهی افزود: اساساً تمام دوره‌های برگزارشده توسط کمیته آموزش فدراسیون فوتبال باید طبق دستورالعمل‌های AFC برگزار شود و این‌طور نیست که بشود دخل و تصرفی در طول دوره‌ها داشت. در حال حاضر ما دوره پرولایسنس را معمولاً در 3 سال و 4 ماژول برگزار می‌کنیم.

او در پایان تصریح کرد: تلاش کمیته آموزش این است که مدرسان دوره‌ها را از یوفا دعوت کنیم. پروسه انتخاب مدرسان هم به این شکل است که ما رزومه مدرس مورد نظر را به AFC ارسال می‌کنیم و پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا، مجوز برگزاری دوره زیر نظر مدرس مورد نظر صادر می‌شود. همچنین بعضاً ارزیاب AFC به دوره‌ها می‌آید تا روند برگزاری دوره‌ها را بررسی کند.