پارس جنوبی صدرنشین شد؛ سقوط آزاد سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته پنجم لیگ دسته اول امروز دوشنبه ۲۰ مهر پیگیری شد که طی آن تیم پارس جنوبی جم با پیروزی مقابل حریف خود صدرنشین شد و مس رفسنجان با پیروزی در دربی کرمان به رده دوم صعود کرد و تیم سایپا هم با تحمل دومین شکست متوالی خود در جدول سقوط کرد.

نتایج بازی‌های هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* مس کرمان صفر - مس رفسنجان یک

* کاراگستر یک - نیروی زمینی صفر

* سایپا صفر - جزیره قشم یک

* آریو اسلامشهر ۲ - بعثت کرمانشاه یک

* پارس جنوبی جم یک - نف و گاز گچساران صفر

* پالایش نفت بندرعباس یک - هوادار یک