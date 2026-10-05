به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار هفته هشتم لیگ برتر مقابل تراکتور آماده می‌کند؛ دیداری که آبی‌پوشان در حالی به استقبال آن می‌روند که تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارند و در حال حاضر بازیکن مصدوم یا محرومی در ترکیب این تیم وجود ندارد.

استقلال در ابتدای فصل به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی با محدودیت‌هایی برای جذب بازیکن مواجه شد و نتوانست نفرات جدیدی را به ترکیب خود اضافه کند. با این حال، مدیران این باشگاه در ادامه با جذب محمد خلیفه و بهرام گودرزی از آلومینیوم، مقدمات حضور این دو بازیکن را در جمع آبی‌پوشان فراهم کردند؛ هرچند هر دو بازیکن از نیم‌فصل دوم امکان همراهی استقلال را خواهند داشت.

در همین حال، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، تاکنون فهرست بازیکنان مدنظر خود برای تقویت تیم در نقل‌وانتقالات زمستانی را به مدیران باشگاه ارائه نکرده و مذاکراتی نیز با گزینه مشخصی برای جذب در نیم‌فصل انجام نشده است.

با توجه به حضور استقلال در لیگ نخبگان آسیا و فشردگی مسابقات این تیم در ادامه فصل، انتظار می‌رود تقویت نقاط ضعف و جذب بازیکنان جدید در پنجره زمستانی یکی از اولویت‌های باشگاه باشد. البته تصمیم نهایی درباره نفرات ورودی و خروجی پس از بررسی شرایط تیم و اعلام نیازهای کادر فنی اتخاذ خواهد شد.