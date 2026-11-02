به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال طی دو روز یکشنبه و دوشنبه ۱۰ و ۱۱ آبان پیگیری شد و مصاف تیم‌های صدرنشین پارس جنوبی جم و مس رفسنجان برنده‌ای نداشت و تیم هوادار همچنان قعرنشین باقی ماند.

نتایج بازی‌های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* هوادار صفر - کاراگستر صفر

* نفت مسجد سلیمان ۲ - نیروی زمینی صفر

* بعثت کرمانشاه صفر - سایپا صفر

* آریو اسلامشهر صفر - فرد البرز ۳

* مس رفسنجان صفر - پارس جنوبی جم صفر

* نفت و گاز گچساران ۲ - مس کرمان یک

* پالایش نفت بندرعباس صفر - فولاد ب یک

* شاهین بندر عامری یک - جزیره قشم صفر