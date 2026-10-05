به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان و جمعی از معاونان و همکاران ایشان، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بخش‌های مهم و راهبردی استان است که علاوه بر ابعاد اقتصادی، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه فرهنگی دارد.

وی افزود: گلستان از نظر تاریخی و فرهنگی یکی از استان‌های ویژه کشور است و باید از ظرفیت‌های موجود برای معرفی هرچه بیشتر این منطقه در سطح ملی استفاده شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیشینه تاریخی استرآباد اظهار کرد: در تاریخ، شمار زیادی از علما، دانشمندان، شعرا، هنرمندان و شخصیت‌های برجسته با عنوان‌های «استرآبادی» و «جرجانی» و عناوین دیگر شناخته شده‌اند که معرفی این مفاخر می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شود.

وی ادامه داد: لازم است مجموعه‌ای منسجم از اطلاعات مربوط به این شخصیت‌ها، آثار، محل دفن، بناها و نشانه‌های تاریخی مرتبط با آنان تهیه و معرفی شود و برای انجام این کار می‌توان از ظرفیت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و مجموعه‌های خصوصی و فرهنگی بهره گرفت.

طاهری اظهار کرد: معرفی مفاخر تنها برای گردشگران جذابیت ندارد، بلکه می‌تواند برای نخبگان، دانشگاهیان، دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به تاریخ نیز موضوعی قابل توجه باشد و از این طریق بخشی از ظرفیت فرهنگی استان در سطح کشور شناخته شود.

وی با اشاره به اینکه گرگان تا چند دهه پیش با نام استرآباد شناخته می‌شد، گفت: بسیاری از افرادی که از استان عبور می‌کنند ممکن است از پیشینه تاریخی این منطقه اطلاع نداشته باشند، بنابراین معرفی نام تاریخی استرآباد در تابلوهای ورودی شهر و سایر ظرفیت‌های تبلیغاتی می‌تواند به شناساندن این پیشینه کمک کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: می‌توان در چارچوب ضوابط و با همکاری دستگاه‌های مسئول، از ظرفیت تابلوهای شهری و جاده‌ای برای معرفی استرآباد و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی آن استفاده کرد تا مسافران از همان ابتدای ورود با بخشی از هویت تاریخی منطقه آشنا شوند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر بافت تاریخی گرگان اظهار کرد: خانه‌های تاریخی که توسط مجموعه میراث فرهنگی مرمت و احیا شده‌اند، ظرفیت مهمی برای معرفی فرهنگ و سبک زندگی گذشته مردم استان دارند، اما حتی بسیاری از شهروندان گرگانی نیز ممکن است با این بناها آشنایی کافی نداشته باشند.

طاهری گفت: می‌توان با همکاری دستگاه‌های مختلف، تورهای گردشگری درون‌شهری و استانی را برای معرفی این بناها و بافت تاریخی راه‌اندازی کرد تا مردم استان و به‌ویژه شهروندان گرگانی با این ظرفیت‌ها بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از گرگانی‌ها و گلستانی‌ها در تهران و سایر شهرهای کشور زندگی می‌کنند و ارتباط خانوادگی و اجتماعی آنها با استان همچنان برقرار است؛ بنابراین اگر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری گرگان به خوبی معرفی شود، همین افراد می‌توانند در معرفی این جاذبه‌ها به بستگان و دوستان خود نقش داشته باشند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: همکاری با رسانه ملی، شبکه‌های مختلف و رسانه‌های مکتوب و مجازی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، زمینه شناخته‌شدن بیشتر گلستان را فراهم کند.

وی پیشنهاد کرد امکان تبدیل برخی خانه‌های کوچک‌تر موجود در بافت تاریخی به اقامتگاه‌های سنتی نیز مورد بررسی قرار گیرد و گفت: اگر برخی بناهای تاریخی با حفظ شکل و هویت سنتی خود به محل اقامت گردشگران تبدیل شوند، این خانه‌ها می‌توانند علاوه بر کارکرد گردشگری، زمینه ماندگاری بیشتر مسافران در شهر را فراهم کنند.

طاهری خاطرنشان کرد: گردشگری که چند روز در یک خانه سنتی اقامت داشته باشد، تجربه متفاوتی از شهر به دست می‌آورد و می‌تواند پس از بازگشت، این ظرفیت را به دیگران نیز معرفی کند؛ بنابراین باید ظرفیت‌های اقامتی متناسب با بافت تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه مذهبی گرگان اظهار کرد: شهر گرگان و منطقه استرآباد از گذشته دارای سابقه مذهبی عمیقی بوده‌ است و این پیشینه نیز بخشی از هویت تاریخی استان محسوب می‌شود که می‌توان آن را با شیوه‌های مناسب معرفی کرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: پژوهش‌های تاریخی درباره جایگاه استرآباد در گسترش تشیع و نقش شخصیت‌های علمی و مذهبی این منطقه وجود دارد و این موضوعات نیازمند بررسی دقیق‌تر کارشناسان و پژوهشگران است تا ظرفیت‌های مستند آن برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به جنبه‌های معنوی و فرهنگی خانه‌های تاریخی گفت: بسیاری از این بناها در گذشته محل زندگی خانواده‌هایی بوده‌اند که با فعالیت‌های مذهبی، برگزاری مراسم و برنامه‌های دینی ارتباط داشته‌اند و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این بخش از هویت تاریخی بناها را نیز بازنمایی کرد.

طاهری در عین حال بر ضرورت حفظ هویت فرهنگی استان در مسیر توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت گردشگری باید با توجه به فرهنگ بومی و ارزش‌های اجتماعی منطقه انجام شود و در کنار فراهم کردن امکان استفاده همه اقشار از جاذبه‌های استان، از ایجاد حواشی فرهنگی نیز پیشگیری شود.

وی ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری به شکلی انجام شود که مردم با تاریخ و سبک زندگی گذشتگان خود آشنا شوند، این موضوع می‌تواند به صورت‌دستیک غیرمستقیم در تقویت هویت فرهنگی جامعه نیز اثرگذار باشد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده گلستان، لازم است دستگاه‌های مسئول، فعالان بخش خصوصی و مجموعه‌های فرهنگی با هم‌افزایی بیشتر برای معرفی و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنند تا جایگاه تاریخی و فرهنگی استان بیش از گذشته در کشور شناخته شود.