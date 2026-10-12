به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام رحیم زاده روز دوشنبه گفت: تشکل‌های حرفه‌ای صنایع دستی در اجرای برنامه هفتم توسعه و با هدف واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و ایجاد انسجام در فعالیت‌های این حوزه تشکیل می‌شوند.

وی اضافه کرد: این تشکل‌ها به عنوان حلقه واسط بین فعالان صنایع دستی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور افزایش همکاری‌ها، پرداخت تسهیلات، صدور مجوز، بیمه هنرمندان و ساماندهی صنایع دستی فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این تشکل‌ها از ماه آینده به صورت رسمی با انتخاب اعضای هیئت مدیر در تبریز و سپس در شهرستان‌ها شروع به کار خواهند کرد.

به گفته معاون صنایع دستی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایجاد هم افزایی در آموزش، تولید، بازرگانی و یکپارچه سازی امور اجرایی در سطح استان و شهرستان‌ها از دیگر اهداف ایجاد این تشکل‌ها خواهد بود.

وی افزود: با ایجاد تشکل‌های صنایع دستی امور اجرایی این بخش به فعالان صنایع دستی واگذار می‌شود. رحیم زاده از فعالان حوزه صنایع دستی خواست در این تشکل‌ها ثبت نام و در انتخابات هیات رئیسه این تشکل در استان مشارکت کنند.

رحیم زاده گفت: در آذربایجان شرقی برای بیش از ۱۸ هزار نفر مجوز فعالیت صنایع دستی صادر شده است.