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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

دستگیری ۳ متهم به حفاری غیرمجاز در قلعه‌ای تاریخی در تفت

دستگیری ۳ متهم به حفاری غیرمجاز در قلعه‌ای تاریخی در تفت

یزد- فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان یزد از دستگیری سه متهم به حفاری غیرمجاز در یکی از قلعه‌های تاریخی شهرستان تفت و توقیف ابزار و اموال مرتبط با این اقدام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، سرهنگ سعید میرجلیلی اظهار کرد: در پی اقدامات حفاظتی و نظارتی برای صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی، سه نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در یکی از قلعه‌های تاریخی شهرستان تفت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی دادستان شهرستان تفت و همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی نصرآباد انجام شد و ابزار و اموال مرتبط با حفاری نیز توقیف شد. متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده حفاری غیرمجاز، تخریب یا تعرض به آثار تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به مراجع مسئول اطلاع دهند.

کد مطلب 6983000

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