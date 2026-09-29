دستگیری عاملان جعل گذرنامه اتباع غیرمجاز در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات استان، مشخص شد افرادی اقدام به جعل مدارک و اسناد تابعیتی می‌کنند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و اخذ مجوزهای لازم، دو متهم را در شهر یزد شناسایی و دستگیر کردند که در بازرسی از آنها تعدادی گذرنامه دارای مهر جعلی نیز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: متهمان در تحقیقات انجام‌شده به جعل گذرنامه و تمدید پاسپورت اتباع غیرمجاز اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند.