صدور بیش از ۴ هزار سند روستایی در یزد طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، مهدی اقبال اظهار کرد: تحقق عدالت در تثبیت مالکیت از اولویت‌های این اداره‌کل است و عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده شتاب مناسب در صدور اسناد مالکیت روستایی است.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون در مجموع ۱۵ هزار سند مالکیت روستایی در استان صادر شده که این روند به تعیین تکلیف مالکیت‌ها و ارتقای امنیت حقوقی در مناطق روستایی کمک می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی هوشمند، گفت: اجرای این طرح‌ها به کاهش اختلافات ملکی و ورودی پرونده‌های مرتبط به محاکم قضایی کمک کرده است.

اقبال ادامه داد: یزد در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات رتبه برتر کشوری را کسب کرده و تثبیت مالکیت، زمینه استفاده مالکان از ظرفیت‌های بانکی و مشارکت در طرح‌های تولیدی و گردشگری را فراهم می‌کند.

وی همچنین از تداوم اجرای حدنگاری اراضی شهری، به‌ویژه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داد و خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت‌های قانونی از ابزارهای مؤثر در صیانت از اراضی ملی و دولتی است و روند صدور اسناد در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش عملکرد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، در پنج ماه نخست سال بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ سند روستایی صادر شده بود و با صدور یک‌هزار و ۳۸۲ سند در ماه ششم، مجموع اسناد صادرشده در نیمه نخست سال به ۴ هزار و ۱۸۲ فقره رسید.